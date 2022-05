Alem incorporó a la pediatra Liliana Czornyj a su sistema de salud

En el día de ayer, se realizó la presentación oficial de la pediatra Liliana Czornyj, la profesional, especialista en neurología infantil, que se suma a las prestaciones Hospital Municipal de Leandro N. Alem.

“Tenemos un caudal de niños importante que necesitan esta atención y los estábamos derivando a Junín, pero nos cuesta conseguir turnos o son demasiado lejanos en el tiempo”, explicó el Dr. Claudio Rocoma, Director del Hospital Municipal.

Liliana Czornyj tiene una formación 100% hospitalaria con una amplia trayectoria en atención a niños. Es pediatra, especializada en neurología infantil, trabaja en el Hospital Garrahan y fue la Primera Presidenta Mujer de la Sociedad Argentina de Neurología Infantil.

“Los niños requieren una atención personalizada, la Doctora me ha pedido un turno cada media hora para que tengan el tiempo suficiente para evaluar cada caso en particular. Por su trayectoria es un placer contar con ella para que atienda las consultas”, aseguró Rocoma. Y agregó que, “inicialmente, la profesional va a realizar consultorio externo una vez por mes y los cambios de esta metodología pueden cambiar según la demanda. Las consultas pueden ser variadas y están relacionadas a convulsiones febriles, retraso intelectual -leve, moderado, severo y profundo- parálisis cerebrales, madurativos de los lactantes, trastornos de aprendizaje y conducta y todas las epilepsias”.

Por su parte, la especialista contó cómo llegó a trabajar en la región: “Hace más de 25 años que estoy en la zona, un médico muy importante me dijo un día ‘Liliana te quiero en Junín”, y le dije lo mismo a Claudio cuando me invitó a sumarme al sistema de salud, ‘Voy a ver qué pasa’, porque la verdad es que es lejos de Buenos Aires y sin embargo cumplí un poco más de 25 años atendiendo en diferentes lugares de toda la zona”.

Además, expresó: “A mí me gusta trabajar en equipo, no se puede hacer neurología infantil sólo con un especialista, hay que contar con un pediatra, con un equipo de habilitación -psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogo, psiquiatras, pediatras del desarrollo, kinesiólogos-. Lo interesante de la especialidad es abrir la puerta y no saber con qué te vas a encontrar”, mencionó.

La profesional también explicó: “Quizá habría que darle más empuje en su formación a los docentes primarios y profesores de las escuelas secundarias porque no se los prepara para este desafío, niños y adolescentes que están aprendiendo en el medio de un grupo que tiene una intelectualidad distinta y por lo tanto una emocionalidad diferente. Si el profesor no lo entiende porque nadie lo preparó para eso, tiene que afrontarlo solito, esconderse porque no sabe cómo o armar equipos para formar a estos docentes que seguro estando bien preparados les va a gustar esta nueva tarea en la educación”.

Para terminar la presentación oficial de la nueva profesional, el Director del Hospital, manifestó: “Estoy orgulloso de la doctora, compartimos valores sociales y morales muy importantes. Defiende al hospital público y me encanta contar con ella. Sabemos que los que menos tienen, justamente tienen muy poco acceso a profesiones de la jerarquía de la doctora, para nosotros es un orgullo y espero que lo sea para todo el distrito”.