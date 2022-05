Avanza el entubado de la calle Jujuy en Alem

La obra de entubado en la calle Jujuy, de la ciudad de Leandro N. Alem se está realizando en tiempo récord. La misma traerá alivio al problema de la acumulación de aguas pluviales al Barrio Plan Federal. El intendente Carlos Ferraris, visitó a los operarios y analizó la obra junto a su encargado, Hugo Arceluz.

“Esta obra va desde la Mitre hasta la Dunckler, y si hacemos bien las cosas, ya no quedará agua acumulada en las calles del Barrio Plan Federal”, detalló Arceluz. Luego, dijo que “por suerte vamos muy rápido. En cada bocacalle van de a dos bocas de tormenta, y en las puntas cuatro, lo que facilita luego la instalación del cordón cuneta. Los caños de fibrocemento se van empalmando y cementando en las uniones, para que queden como uno solo y resistan el movimiento que genera el paso del agua”.

Además, el encargado de la obra expresó que “el barrio debe estar muy contento, esto sirve para luego emprolijar las calles. Esto es como el cimiento de una casa, permite luego todo el resto. El piso por suerte no estaba húmedo, es un piso buenísimo para trabajarlo. El agrimensor nos dejó marcados los puntos de nivel, así que sólo queda asentar los tubos en el piso. Estoy muy satisfecho porque son muchos metros, y la gente trabajó muy bien”.

Por su parte, Ferraris manifestó: “Le agradezco a Hugo, que tiene una vasta experiencia en obras públicas urbanas en todo el distrito. En este caso son más de 190 tubos, algunos comprados en corralones locales y otros hechos en la fábrica de Alem, también está el recurso humano que no es menos importante. Esta obra viene muy bien para todo el barrio, es como dijo Hugo, si no se hace esto, no se puede seguir con ninguna otra actividad, ni cordón cuneta, ni mejorado ni asfalto. Acá luego se tapa y nadie lo ve, pero es lo que hizo posible todo el resto. Es un movimiento de suelos importante, con cero costo para los vecinos. El objetivo es llegar al 100% del cordón cuneta”. Y agregó que “es un gusto enorme ver a los compañeros trabajando y comprobando que todo marcha en tiempo y forma para el bienestar de los vecinos”