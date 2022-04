Instalarán una Usina Láctea donde se industrializará la producción lechera

El miércoles último, 30 de marzo, Colonia Alberdi cumplió 133 años. En la oportunidad estuvo el intendente Carlos Ferraris, quien hizo un importante anuncio, como es la instalación de una Usina Láctea, la entrega de computadoras y la obra de mejorado en el camino de las luces.

Los proyectos que se vienen para Colonia Alberdi son diversos y si bien varios de ellos ya fueron anunciados, en el marco de un nuevo aniversario, el jefe comunal no dudó en hacerle saber a los vecinos y vecinas el inmenso trabajo que está llevando adelante la gestión para que la comunidad siga creciendo.

Ferraris habló sobre el primer proyecto de la provincia de Buenos Aires y el segundo a nivel nacional que se va a desarrollar en Colonia Alberdi, la creación de la primera usina láctea: “Nos tiene que llenar de orgullo y de emoción, estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura de la Nación, vinieron los técnicos, realizaron la recorrida, hablaron con los productores, hemos presentado el HCD el proyecto a través del cual cedemos el terreno, ha sido aprobado, está todo encaminado”.

El proyecto va a nuclear a los productores locales, pero también del Distrito, el desafío es llegar a industrializar la leche que se produce en Colonia a través del proceso de pasteurización con dos acciones, envasarla en sachet o en botella y llegar a las góndolas con precios preferenciales. “Es el segundo a nivel Nacional, es un enorme proyecto para esta zona que vamos a encabezar. No hay pueblos chicos ni pueblos grandes para los que gobernamos, estamos en todos los frentes, trabajando para que cada una de las localidades siga creciendo”, destacó.

La cesión por parte del municipio de un terreno permitirá instalar una Usina Láctea, donde se podrá industrializar la producción lechera de Colonia y otras localidades cercanas. Allí se pasteurizará y ensachetará o embotellará la leche, con lo cual se obtendrá un producto a la altura de los requerimientos del mercado, y se podrá comprar en negocios del distrito a un precio preferencial.

Gestión

Desde la gestión municipal, se está trabajando fuertemente en proyectos que son distritales, que tienen que ver con el sistema de salud, con la implementación de nuevos programas que incluyen a todas las localidades, y también se van a sumar asistencias técnicas, culturales y deportivas y obras estructurales según las necesidades de cada pueblo.

Tal es así, que recientemente, se oficializó la obra de mejorado en el camino de las luces de Colonia, un proyecto en el que ya se está trabajando y que sin duda mejorará la calidad de vida no solo de los vecinos y vecinas: “Lo anunciamos en campaña y lo estamos concretando, esos tres kilómetros pasan a ser de mejorado, una obra fundamental, requerida por la comunidad. Colonia va a tener un acceso para poder trasladarse, para la gente que trabaja, los docentes, el personal de salud. Se hizo la obra de iluminación, ahora vamos a complementarlo con la obra de mejorado”.

En materia de educación, el intendente anunció que en pocas semanas todos los alumnos de 1er, 2do y 3er año van a recibir una nueva netbook a través del programa nacional. “El estado vuelve a ser partícipe activo y le da la posibilidad a cada uno de los estudiantes de darle una computadora, una herramienta tecnológica para mejorar la calidad educativa”, subrayó.

El cumple

Después de eso, como en todo cumpleaños, la torta. Por supuesto, las velitas que no fueron 133 porque si no los bomberos presentes hubieran tenido que trabajar. No hizo falta de todos modos, el viento se encargó de apagar hasta las bengalas.

Y arrancó la música, desde el escenario montado ahí nomás.

El payador alberdino Juan Pablo Román aportó su capacidad de poner en música palabras sentidas e improvisadas, con una facilidad y picardía envidiables.

Después, Miguel Carrera en guitarra, acompañado por Adrián Zaconi en bombo nos hicieron recorrer diversos ritmos folklóricos, con ganas y calidad. Gatos, chacareras y zambas se turnaban haciéndonos, como se suele decir, “mover las tabas” (el frío también colaboraba con tanta danza, pero valió la pena). La gente pidió “otra” y fueron varias más.

Y cerraron los muchachos de la Milonga Tunga Tunga de Junín, que aportaron los ritmos de salsa, cumbia, reggaetón y demás, y ahí sí se bailó, levantando polvareda a morir.