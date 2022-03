Gonzalo Gatti asumió como delegado de El Dorado

Gonzalo Gatti asumió como el nuevo Delegado de la localidad de El Dorado. En una simple y emotiva reunión, en donde estuvieron presentes familiares, vecinos, compañeros de trabajo, referentes de educación, el nuevo funcionario fue presentado por el intendente de Alem, Carlos Ferraris.

Justamente Gonzalo Gatti, un vecino comprometido con su pueblo desde muchos ámbitos expresó su alegría por el nuevo desafío: “Tenía ganas de cumplir esta función, siempre siguiendo las líneas de Julieta a quien ya le he compartido varias propuestas. Agradezco al intendente por la confianza y me comprometo a aprender y poder llevar a cabo los distintos proyectos. La gente nos ha acompañado en este simple acto de asunción y lo agradezco, sé qué a este cargo no es fácil, y entiendo que sólo lo hace quien ama a su pueblo”.

En tanto, el intendente habló sobre los cambios en el gabinete y consideró: “Es muy lindo lo que se generó, no había nada protocolar establecido, eso indica el cariño y el respeto a quien hoy se despide de alguna manera de la delegación y hacia Gonzalo que seguro contará con el apoyo de la comunidad para que el pueblo siga creciendo”.

Sin dudas, fue un momento especial porque en el traspaso de funciones, Julieta Timossi dejó su cargo después de 6 años de gestión, sobre ella, el máximo mandatario dijo: “Julieta ha desempeñado su cargo con honestidad, con vocación, con transparencia y voluntad, esas cosas no abundan en la política”.

Durante el encuentro, Julieta Timossi, quien se sumará a trabajar en la Secretaría Privada del municipio comentó: “Creo que tanto en lo personal como para el pueblo es satisfactorio. La gente a veces necesita un cambio, alguien nuevo siempre viene con nuevas ideas, uno trabaja y le pone siempre lo mejor generando crecimiento, pero una nueva persona siempre trae nuevas expectativas. Estoy con sentimientos encontrados de alegría porque sé que la Delegación queda, en buenas manos, con una persona idónea como Gonzalo, y con tristeza por dejar las funciones y alejarme de alguna del pueblo, aunque en realidad voy a seguir trabajando para la gente”.