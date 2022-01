Quintana: “El cinismo de los concejales del Frente de Todos es alarmante”

Mediante una carta titulada “Hipocresía para ocultar la tragedia educativa”, la Consejera General de Educación de la provincia de Buenos Aires, Natalia Quintana repudió los dichos de los concejales del Frente de Todos de Leandro N. Alem por criticar duramente los dichos de la Ministra de Educación porteña por referirse a la escolaridad durante la pandemia de Covid-19 y, en ese marco, lanzó una frase que generó repudio de distintos sectores de la política argentina, así como también, masivas críticas de la ciudadanía en general.

La funcionaria porteña aseguró en diálogo con Radio Rivadavia que "es muy tarde para salir a buscar" a los alumnos que abandonaron la escuela como consecuencia de la pandemia (y el aislamiento) porque están "perdidos en el pasillo de una villa, ya cayeron en la actividad del narcotráfico o tuvieron que ponerse a trabajar".

“Hipocresía para ocultar la tragedia”

“Días pasados el Bloque de Concejales del Frente de Todos, del Distrito de Leandro N. Alem repudió los dichos le Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Soledad Acuña, quien dijo que un centenar de alumnos que salieron del sistema educativo durante la pandemia por Covid-19 ahora se encuentran “perdidos en el pasillo de una villa” sin posibilidad de reinsertarse”.

“El grado de cinismo con el que declaran los concejales del frente de todos es alarmante, y demuestra que el fanatismo ideológico no les permite ver la realidad, por lo tanto, no tienen ninguna posibilidad de modificarla. ¿Realmente los concejales, varios de ellos docentes, y miembros de los equipos de orientación escolar, no conocen la problemática de los alumnos que abandonan la escuela? ¿Qué poco trabajo con directores de escuelas, docentes, familias y equipos de orientación escolar han hecho, recorrieron las escuelas secundarias? Los invito a hacer un encuentro con directivos y docentes para evaluar la realidad”.

“Condenan a quien visualiza la realidad de miles de niños que viven en situación de altísima vulnerabilidad, parece que lo grave es decir, hay niños viviendo en las Villas que no regresaron a la escuela, porque están trabajando o atrapados en situación de consumo de drogas, o Barrios Populares, como si el término empleado los sacara de la pobreza y la marginalidad, ¿es eso mentira acaso? ¿Cuáles fueron las estrategias del gobierno provincial para evitar que esto ocurriera? Sólo con cambiar el término Villa por barrios populares, lejos de incluir, naturaliza la pobreza, o la esconde como lo hizo la dictadura que construyó grandes muros para que los turistas que llegaban al mundial de fútbol no los viera”.

“A los concejales del Frente de Todos del distrito de Leandro N. Alem, que se horrorizan por las verdades, tenemos es 60% de niños pobres en la argentina, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, que tiene una matrícula de 5 millones de estudiantes nunca dijo cuántos estaban desvinculados, por lo cual, no tienen ninguna posibilidad de ir a buscarlos, el esfuerzo lo hace cada docente, cada director y cada equipo de orientación, carente de herramientas para enfrentar las realidades sociales con las que se encuentran”.

"Quienes se dicen defensores de la escuela pública, estuvieron un año y medio con las puertas de la DGCyE cerradas con candado, la solución que le daban a los estudiantes que no tenían conectividad era que los vecinos abran las redes de acceso a internet”.

“Son los mismos que en octubre de 2020 les dijeron a los docentes qué contenidos tienen que priorizar, los que no habiendo ningún caso de COVID en el interior de la provincia hasta el mes de agosto, ni siquiera plantearon alternativas de encuentros entre docentes y estudiantes para las situaciones extremas, de riesgo o vulnerabilidad”.

“Ese bloque de concejales con varios integrantes que rechazaron un proyecto en el Concejo Deliberante para la creación de un equipo interdisciplinario municipal que acompañe a los equipos de las escuelas en situación de alto riesgo social (violencia, abuso, maltrato, alimentación deficiente etc), solo por ser presentado por la oposición”.

“Quienes quieren hacer creer que desde el espacio de Juntos abonamos a otro tipo de educación, son los mismos que a los sectores sociales más golpeados les suministraron alimentos de bajísima calidad nutricional, por no abrir los comedores en las escuelas, son los mismos que no quieren ver que tenemos un casi un 50 % de estudiantes que no termina el nivel secundario, y que esa cifra hace años que no se revierte. Estos concejales que se horrorizan fueron a festejar con música en la calles, colectivos y ambulancias en el 2019 la compra de una casa del estudiante en Junín que a la fecha está cerrada y sin ninguna mejora. En 2022 cientos de estudiantes del distrito de Leandro N. Alem no la pueden utilizar”.

“El Frente de Todos llama mercantilizar a la educación a la política educativa de Juntos, porque ésta pretende que sus egresados tengan habilidades y capacidades sociales para insertarse en el mundo laboral y no ser solo mano de obra para el estado, en muchos casos, como en la Municipalidad de L. N. Alem, precarizado y de baja o nula protección social, como fue el PIEDAS, ATR, ATR verano”.

“Debemos mejorar la educación, para que los jóvenes encuentren oportunidades laborales que les permitan un desarrollo social, económico y laboral. Priorizar la profesionalización y jerarquización del docente es impostergable. Dar respuesta en materia de capacitación para resolver los nuevos problemas que la sociedad tiene y se manifiestan en el aula, en evaluación de la prácticas de modo permanente, y en materia salarial para que la energía y la concentración estén puestas en el trabajo y no en llegar a fin de mes”.

Natalia Quintana.