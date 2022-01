Ola de calor: por qué recomiendan evitar las comidas fritas

La nutricionista de Leandro N. Alem, Estefanía Del Gesso, se refirió a la ola de calor en Argentina e indicó que siempre se sugiere consumir agua para una buena hidratación. “Hay dos puntos importantes a tener en cuenta y tienen que ver con qué alimentos y las bebidas que vamos a elegir como para que estos días sean más llevaderos. En cuanto a las bebidas, siempre que hablamos de hidratación, lo recomendable es el agua, evitar jugos, gaseosas azucaradas y el alcohol. Para quienes no les gusta el agua, le pueden sumar unas gotitas de limón o de jengibre como para saborizarla u otra alternativa es tomar durante el día, y en las principales comidas consumir jugo sin azúcar”.

Estefanía aclaró también que "las frutas y las verduras tienen mucho líquido y su consumo se contabiliza: si hablamos de 8 a 10 vasos, serían 2 litros más o menos por día, pero con estas temperaturas podríamos agregar 1 litro más. Se puede pensar en la posibilidad de incorporar en el desayuno y la merienda una infusión fría en vez de caliente, y tomar un vaso de agua antes del almuerzo y la cena. Si sumamos 4 vasos en almuerzo y cena, serían 8 y nos acercamos a la recomendación general y si agregamos a media mañana o tarde una botellita de 500 cc de agua sería lo ideal, pero podemos buscar alternativas como el consumo de gelatina sin azúcar, licuados a base de agua con una fruta, entre otras alternativas”.

En cuanto a los alimentos, Del Gesso aconsejó intentar realizar comidas de poco volumen para no hacer una digestión muy lenta y a su vez frescas, e incorporar a media mañana lo que se llama colación o alguna comida extra que puede ser una ensalada de fruta, un licuado, yogur, gelatina con frutas, ya que al consumir comidas livianas es posible que aparezca el hambre. "Respecto a los almuerzos y cenas, lo ideal es que sean a base de ensaladas con verduras de hojas y podemos hacerla más llenadora y nutritiva si le agregamos un huevo duro, atún al natural, trozos de queso, pollo, algunas legumbres o arroz. También podemos hacer una carne acompañada de una ensalada, preferentemente pescado adquirido de un lugar que nos aseguren que se respetó la cadena de frío, si no enlatados al natural. Tenemos que tratar de que sean cortes magros y evitar las frituras”, detalló.

"Los menores de 6 meses que son lactantes, excepto por indicación del pediatra, no necesita que le incorporemos agua, cuando empiezan con la alimentación complementaria hay que ofrecerles agua o helados de agua, la gelatina y preparaciones de este estilo, tenemos que ofrecerles agua y no gaseosa porque de esta manera no se acostumbran más y sinceramente son veneno. Con la población adulta tenemos el mismo criterio, más aún si no se pueden valer por sí mismas, tenemos que estar muy atentos” cerró.