Fernando Girón: “El balance del trabajo en vacunatorios del Distrito es positivo

En Argentina, se cumplió un año de la puesta en funcionamiento del sistema de vacunación contra el Covid-19, en el marco de un operativo único en la historia local.

En el Distrito, el coordinador de las postas de vacunación, Fernando Girón, aseguró que el balance de la situación sobre el trabajo en los vacunatorios era positivo.

Junto a Eduardo de Francesco, Girón lleva adelante esta labor. “El análisis es positivo por los niveles de vacunación que se han alcanzado, y en niveles de aceptación de la vacuna donde los porcentajes son especialmente significativos no sólo en Argentina sino en el mundo”, afirmó el coordinador.

“La cantidad y variedad de vacunas que ha llegado al país ha posibilitado un altísimo porcentaje de población vacunada, rompiendo con el mito que las vacunas no llegaron, que nos iban a matar y tantos otros mitos con fuerte intencionalidad política y geopolítica, porque se criticó fuertemente la vacuna rusa como si estuviéramos todavía en plena guerra fría, conspirando contra la salud de nuestra gente”.

“El distrito se ha visto optimizado a través de las tres postas que se habilitaron en Vedia, Alem y Juan B. Alberdi, eso evitó desplazamientos no sólo medidos en términos de costo, sino que también se evitaron situaciones de contagio. Contar con estas postas itinerantes es un mérito municipal. Desde la primera hora, los espacios elegidos fueron amplios y optimizados, con un recurso humano sumamente comprometido con esta situación, que tiene que ver con la vida de nuestra población”, describió Girón respecto a la disposición de postas en el distrito.



Si bien el funcionario aclaró que sólo están a cargo de la parte logística del sistema de vacunación, mencionó que es de público conocimiento y está certificado por los organismos internacionales que el impacto que tiene la enfermedad en el sujeto vacunado es menor, mucho más cuando se trata de segundas y terceras dosis, incluso bajaron considerablemente los índices de mortalidad: “En este sentido hemos podido ir ganando pequeñas batallas diarias con la importantísima cantidad de vacunas colocadas”.

“Somos el organismo de ejecución de una política pública sanitaria que en el mejor de los casos podemos optimizar, conseguir los mejores lugares, pero estamos a cargo del Ministerio de Salud de la Nación que felizmente existe, que se recuperó, y qué debemos pensar que hace 4 años no existía, la salud pública dependía de una secretaria. En buena hora nos tomó esta pandemia con un Ministerio de Salud de Nación y Provincia”, dijo para finalizar el coordinador de las postas.

Un año

Se cumple un año de la puesta en funcionamiento del sistema de vacunación más grande de la historia en el distrito de Leandro N. Alem.

Desde la comuna recordaron que a menos de un año de haber comenzado la pandemia de Covid-19 en el mundo, Argentina se posicionó entre los primeros países de Latinoamérica en recibir la variante de la vacuna rusa para comenzar a combatir el virus.

Señalaron que, a pesar de las dudas y posicionamientos en contra de las inoculaciones de muchos sectores, la gestión municipal se puso a disposición del Ministerio de Salud de la Nación y Provincia y, bajo la supervisión de Región Sanitaria III montaron la primera posta de vacunación en el Hospital Municipal, donde se vacunó en principio todo el personal de salud, fuerzas de seguridad y bomberos voluntarios.



Mientras tanto y pensando en un sistema abierto hacia la población, se habilitó el primer vacunatorio público en la Escuela Primaria N°1 de Vedia “Edmundo B. Perkins”, lugar donde recibieron sus primeras dosis, personas de riesgo, mayores de edad, docentes y auxiliares. La aceptación por parte de la comunidad del sistema de vacunación público, gratuito y optativo que puso en marcha la provincia, hizo que el propio intendente municipal Carlos Ferraris, gestionara dos nuevas postas para las localidades con mayor población en el distrito a fin de evitar el traslado de los vecinos y la suma de contagios. Fue entonces cuando el sistema de vacunación en Vedia se trasladó al Centro de Capacitación y se habilitó el Punto Digital de Juan B. Alberdi y el Gimnasio “Gustavo Hernández” de Leandro N. Alem como las nuevas postas en el partido.

Con un altísimo porcentaje de vacunados, actualmente hay muchas personas con turnos para colocarse la tercera dosis, destacó el intendente Ferraris, preocupado por el aumento de casos en la región.