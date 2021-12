Conmovedor homenaje a Piazzolla: estudiantes interpretaron "Libertango" con material reciclado

La profesora de Música Lorena López, oriunda de Leandro N. Alem, llevó adelante una original actividad con los estudiantes del nivel secundario del Instituto Secundario Juan Pascual Pringles, de Vicuña Mackenna, provincia de Córdoba. Tres cursos, de 30 alumnos cada uno, participaron de un evento musical que, sin dudas, quedará grabado en sus memorias. El video fue compartido en las redes sociales y a las 24 horas de haber sido publicado ya tenía 12 mil reproducciones y había sido compartido más de 400 veces.

Consultada por Democracia, Lorena López contó que "el proceso se llevó a cabo durante dos meses, se acercó a los estudiantes a la música de Piazzolla y se les indagó sobre qué les provocaba su música. Salieron cosas hermosas como 'me da nostalgia', o 'imagino estar tomando café en un bar un día lluvioso'", y agregó que "a partir de ahí les propuse si querían que 'acompañemos' su música con material reciclado. Surgieron las propuestas de los tarros, palos y lijas y se les pidió el material". La educadora musical destacó también que el establecimiento educativo no cuenta con tanta cantidad de instrumentos y, además, en el contexto de pandemia no sería prudente manipularlos, por lo que resultó una buena opción que cada uno llevara desde sus casas lo que tenía: "Algunos trajeron las escobas y después las llevaban de nuevo para que la familia pueda barrer la casa, porque era la única que tenían", contó Lorena.

"Con los elementos empezamos a ver qué sonaba, qué quedaba mejor y qué cosas no funcionaban. Intercambiaron las líneas rítmicas que cada uno tocaba. Prueba, error, partitura de por medio que les iba inventando a medida que veía que sonaba interesante", señaló la profesora y añadió "fue un largo proceso de disfrute, de ensayos y por último el video en donde se puede apreciar la coordinación, la atención, la musicalidad que le dimos a una obra de tal magnitud como lo es Libertango del gran Astor. A propósito también del aniversario número 100 de su natalicio, por el cual muchos músicos de todas partes del mundo le están homenajeando".

Consultada por el impacto personal de esta experiencia, Lorena señaló que "lo más destacado es lo que uno logra como educadora musical: acercar a los jóvenes a musicas que quizá, por diferentes circunstancias de la vida, no hubieran escuchado/vivenciado de otra manera. Y además, saber que a partir de este momento, cuando escuchen los primeros acordes de una obra de Astor, lo van a identificar de inmediato y van a poder decir: en la escuela 'tocamos' con Piazzolla".