Ferraris anunció plan de 200 lotes para vecinos del distrito

En la jornada del martes, desde el palacio municipal, el intendente de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, realizó diversos anuncios de gestión vinculados a programas de hábitat y vivienda, específicamente el Programa Municipal de Lotes, que destinará 200 terrenos en las distintas localidades del distrito para que en un futuro las familias puedan tener acceso a los mismos. El proyecto de ordenanza ingresará al Honorable Concejo Deliberante en los próximos meses para ser tratado por todo el cuerpo que lo conforma y, a partir de allí, se determinará la forma de adjudicación.

Ferraris estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Martín Moris, la Secretaria de Hacienda, Bertina Sarmiento, el Subsecretario de Obras Públicas, Luciano Quintana, el Jefe de Compras, Daniel Adami, Graciela Bogarín. Además estuvieron presentes funcionarios municipales, concejales y consejeros del Frente de Todos.

“Escuchamos a nuestros vecinos, que tienen problemáticas muy complejas y muchas de ellas tienen que ver con las nuevas concepciones familiares, con la poca disponibilidad que hay en el distrito y con los valores que maneja el mercado, alejados de la lucha diaria de los trabajadores y trabajadoras que sueñan con garantizar sus futuros y contar con un hogar. La demanda de terrenos se ha incrementado en nuestro distrito. Entendiendo esa necesidad es una decisión política, con el acompañamiento de nuestro diputado provincial, Alberto Conocchiari, de poner en marcha un Programa de 200 Lotes en todas las localidades”, explicó y anunció el intendente.

En este contexto, Ferraris también especificó que se está trabajando con el ministro de Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, con el ex ministro de Obras Públicas y Servicios, Agustín Simone, quien hoy está a cargo del Instituto de la Vivienda. El proyecto que impulsa el gobierno local, contempla también la implementación de los servicios a los terrenos, los cuales ya se están gestionando. “Hay que generar la ordenanza correspondiente, darle entrada al HCD donde lo van a poder tratar ambos bloques de concejales, seguramente no debe haber concejal que se oponga a este programa, entendemos que vamos a tener el apoyo de toda la pata política del distrito de Leandro N. Alem”, manifestó Ferraris, quien además aclaró que hasta que no pasen las elecciones no se va a profundizar en la ordenanza y en la conformación de la misma.

Para terminar, el mandatario subrayó que también se está trabajando en futuros planes de vivienda sociales con el Instituto de la Vivienda y el Ministerio de Hábitat: “Quizá algún vecino que sea beneficiado por el lote, pueda obtener también su casa a través de un programa de viviendas sociales, levantar su casa o acceder al sorteo del programa nacional Procrear. Varios sectores de la sociedad van a acceder a este programa”.