Se realizó la Expo Vedia 2021

El último fin de semana se llevó a cabo la Expo Vedia 2021, organizada por la Sociedad Rural de Vedia. Un nutrido número de personas se acercó a conocer las empresas y emprendedores que estuvieron en el predio con sus stands comerciales. El domingo por la mañana se realizó el acto de inauguración, que contó con la presencia de autoridades de la Sociedad Rural, intendente municipal y concejales de Juntos.

El jefe comunal de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, se refirió a las sucesivas charlas que mantuvieron con los organizadores durante la pandemia y recordó que el año pasado se pudo hacer en forma virtual el remate de animales. Además, el mandatario municipal resaltó la campaña de vacunación, que fue un eslabón fundamental para poder llegar a tener la Expo Vedia con público y sin grandes restricciones. También destacó el mantenimiento de los caminos rurales.

Por su parte, el titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Horacio Salaverry, dijo que “estamos dispuestos a acompañar hacia el país que todos queremos; parece que una vez más vemos pasar la historia de nuevo y cuando llueve sopa estamos con un tenedor, esto no puede seguir así. Nosotros somos la chispa que dispara la inversión en el interior, dispara el trabajo, los servicios, así como será la industria en otro lugar, la minería o el petróleo, pero acá donde vivimos uno de los principales movilizadores es el campo. Somos los quintos productores de lechería en el mundo y de esos somos los únicos con 9% de retenciones que se la cargamos a los productores y eso quita aliento, no podemos competir así”. Por otro lado indicó que "a nuestro sector, los políticos le reconocen la producción pero nos ven más como un sector de caja que de producción y hay que terminar ese miramiento. Festejo lo que decía el intendente sobre el mantenimiento de los caminos rurales, es una necesidad del campo moderno, que además necesita conectividad y seguridad, la gente que vive en el campo debe tener los mismos servicios”.

En otro tramo, el Ing. Hugo Dacunto, presidente de la Sociedad Rural de Vedia, dijo que “nosotros tenemos la capacidad de producir pero se nos desalienta con impuestos, tenemos impuestos a los ingresos y no a las ganancias, así es imposible competir. Hay destrucción de capital de esta forma, la inversión que hacemos en maquinarias sufrió destrucción de capital, hay inversión que no se usa, y si no tiene rédito se destruye, eso es destrucción de capital” y agregó: "en el tema local, gracias a Héctor Sevillano los caminos están muy buenos y es una persona que siempre le atiende el teléfono a los productores”.