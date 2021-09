Vedia tendrá dos piscinas climatizadas

Se llevó a cabo la licitación para la construcción de las piscinas climatizadas en Vedia y, en este contexto, el kinesiólogo Ricardo Luis destacó el avance que tendrá en materia de salud. “No se puede tomar dimensión, estaba pensado y se estaba trabajando desde hace mucho tiempo, el alcance no es sólo en salud, es también un avance social y económico para los jóvenes que van a trabajar en el distrito y un impacto a nivel regional porque en la zona no hay piscinas con estas características". Las declaraciones las realizó después de la apertura de sobres para la licitación que permitirá la construcción de dos piscinas climatizadas para el distrito, en el Polideportivo de Vedia.



El profesional del sistema de salud local, Ricardo Luis, explicó: “mucha gente está viajando en este momento a otras localidades para hacer trabajos de rehabilitación en piletas, para hacer trabajos con gente discapacitada y ahora lo vamos a tener acá; las actividades que se hacen en prevención y rehabilitación es increíble, hemos visto desde mi profesión logros realmente notorios. Para una persona discapacitada o incapacitada, poder moverse dentro del agua es placentero, lograr la movilidad que no puede lograrse en una situación normal psicológicamente es increíble”. Luis también remarcó: “esta licitación no tiene que ver con la política y quiero que quede claro, lo explicó el intendente antes de la apertura de sobres, estaba programada desde antes y quien sabe cómo se trabaja en esto, sabe que a estos plazos había que cumplirlos. Esto es un logro de gestión, en el que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, sin dejar de ver las otras necesidades de la sociedad”.