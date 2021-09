Exitosa campaña solidaria para ayudar a una familia que perdió todo en un incendio

Vecinos del distrito de Leandro N. Alem participan de una iniciativa solidaria que apunta a colaborar con una familia de Alberdi que, días atrás, sufrió el incendio de su vivienda. Por el hecho, murió un menor de edad y el lugar quedó totalmente destruido; por este motivo, un grupo de personas avanzó con la campaña para juntar donaciones y entregarlas.

Carina Irusta, impulsora de la movida solidaria, dijo a El vediense que se sintió muy movilizada al enteresarse de lo ocurrido, por lo que se comunicó con la familia compartió la iniciativa en sus redes sociales. "La gente empezó a llamarme con la intención de colaborar, fui casa por casa a buscar ropa, una heladera, una cocina, elementos de bazar entre otras cosas", dijo Carina y agregó que "la gente respondió muy bien ante el pedido, luego conseguí un flete que me diera una mano para poder llevar las cosas que son muchas, y un hombre de Arenales me llamó y me ofreció su camión para que llevemos todo".