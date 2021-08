Completar el esquema de vacunación es la premisa, ante el avance de la Delta

Prosigue la vacunación contra el Covid-19 sin descanso. Hoy incluso, se aplican segundas dosis para completar el esquema de vacunación perteneciente al Plan "Buenos Aires Vacunate". Además, continúa la vacunación libre con primera dosis para las personas mayores de 18 años, que aún no la posean.

En los tres vacunatorios habilitados del distrito se vacuna: Alem y Alberdi a partir de las 9 horas hasta finalizar. Vedia, de 9 a 12 horas.

Más de 7100 vecinos recibieron segundas dosis y el distrito alcanzó el 60,5% de su población con el calendario completo de vacunación contra el Covid-19, según datos aportados oficialmente el viernes último.

La combinación

Para el kinesiólogo Ricardo Luis, “vacunarse es la diferencia entre la vida y la muerte”.

Con la implementación de la combinación de vacunas en el distrito de Alem, luego de que el ministerio de Salud Nacional lo aprobara (Sputnik con AstraZeneca o Moderna), dialogamos con el Kinesiólogo y Profesor de Biología, Ricardo Luis, profesional que se desempeña en el Hospital Municipal, respecto a la seguridad, la eficacia y la importancia de recibir la segunda dosis de la vacunación ante una posible tercera ola de la variante Delta.

En principio y respecto a la nueva metodología de vacunación que se implementó en las últimas semanas en las postas de nuestro distrito, Luis explicó: “La combinación de vacunas fue un recurso que se viene viendo desde hace mucho tiempo, la respuesta inmunológica es importante y en algunos casos incluso ha sido hasta más alta que en los casos homólogos, es decir, cuando completo el circuito con la misma vacuna; la respuesta es excelente”.

“La variante Delta pasó por 120 países y se hizo de transmisión comunitaria, lo importante de esto es la alta tasa de vacunación que tenemos hoy, va a circular, pero nos va a agarrar mucho mejor parados que otros países que la tuvieron que pasar sin vacunas; es cierto que la variante es mucho más contagiosa y también que tiene menor índice de mortalidad. Nosotros podemos rescatar que se está avanzando muchísimo con la vacunación y eso nos indica estar mejor preparados para cualquier infección o contagio”, declaró el profesional respecto a la llegada de la tercera ola y la variante Delta, que se estima llegará a nuestros pueblos en un mes.

“En la vacunación lo que uno hace es estimular el sistema inmunológico para que genere anticuerpos, defensas, vos le presentás al cuerpo algo de la enfermedad para que la reconozca, luego tenga memoria y cuando le toque pueda defenderse. Tener las dos vacunas en cualquiera de sus variantes completan ese cuadro de inmunidad. Lo importante es tener a la mayor cantidad de personas vacunadas con las dos dosis para estar protegidos ante el avance de la enfermedad. Vacunarse es la diferencia entre la vida y la muerte y lo hemos visto, y no es algo personal, no es solo por mí, es por las personas que están alrededor mío, porque de esa manera las cuido; es una irresponsabilidad hoy no vacunarse, está demostrado que es seguro y eficaz”, enfatizó el kinesiólogo.

Dejando de lado el tema específico de vacunación, y dialogando sobre el trabajo realizado en el Hospital Municipal, Luis manifestó: “Se trabaja muy bien, creo que hay que hacer un ejercicio de reflexión y ponerse en el lugar de los que estuvimos trabajando en Salud todo este tiempo; esto es muy desgastante para todos los que estamos metidos acá dentro, a tal punto que es probable que hayamos cometidos errores, cómo no lo vamos a hacer cuando vos estás con gente que está cercana a la muerte, que has estado en contacto con la muerte todo el tiempo, y que has estado en contacto con el dolor del paciente”.

Para terminar subrayó: “Quizá todos deberíamos entender que las personas que están acá dentro no solo están enfermos, están aislados y no pueden ver a nadie, se da un fenómeno como la falta de intimidad de esa persona, es un situación muy compleja para ellos y para quienes trabajamos y debemos contenerlos. Juntar todo esto, lo técnico, lo afectivo, el temor, el cansancio, es una combinación muy complicada. Yo no me voy a cansar de decirlo, agradezco enormemente haber estado internado en nuestro Hospital como paciente, como familiar de un paciente y como terapeuta, porque esto se ha manejado perfectamente bien”.