Carlos Ferraris se reunirá con los gremios municipales con el fin de abrir paritarias

El intendente de Alem, Carlos Ferraris adelantó que se reunirá con los gremios para abrir las paritarias.

La próxima semana se reunirá con los representantes de los trabajadores municipales (ATE y el Sindicato de Empleados Municipales) como así también con los representantes de las cooperativas para abrir nuevamente paritarias.

“En abril realizamos un acuerdo y no sabíamos cómo iba a seguir la economía. Nosotros, como el Gobierno nacional y provincial queremos que lleguemos a fin de año ganándole a la inflación desde lo salarial, por eso la semana que viene vamos a convocar a los gremios para abrir la paritaria y rever los acuerdos que hemos hecho y ver qué esfuerzo más podemos hacer desde el municipio, sin poner el riesgo la caja municipal, para mejorar el salario de los trabajadores y trabajadoras municipales”.

Indumentarias

En su recorrida por los Corralones Municipales del distrito, el jefe comunal también se hizo presente en Vedia para hacer entrega de equipos de indumentaria que incluyen calzados tipo borcegos, pantalones, camisas de grafa y guantes de seguridad.

El mandatario estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Martín Moris, el jefe de personal, Daniel Picca, el subsecretario de Obras Públicas, Arq. Luciano Quintana, el jefe de Compras Daniel Adami, la concejal por el Frente de Todos, Graciela Bogarin y el inspector general, Gabriel Zulueta.

“Esta entrega representa una inversión de 2 millones de pesos que realizamos a través de un llamado a licitación, con un trabajo extra que fue el de invitar a proveedores locales para que participen, para que puedan venderle al municipio y juntos podamos hacer girar la rueda económica local. Nosotros queremos que no les falte nada, que tengan las condiciones para trabajar lo mejor posible”, expresó a los trabajadores Ferraris, quien además sostuvo que está organizada también la entrega de ambos para las Unidades Sanitarias y para los Hogares de Ancianos, como ya se realizó en el Hospital municipal.

El jefe comunal, les hizo saber el agradecimiento de la comunidad por el trabajo realizado durante todo este tiempo de pandemia: “La sociedad felicita lo que están haciendo, eso es fundamental, porque se ve en la calle con la recolección de las ramas, la poda, con el barrido y limpieza, con el riego y mantenimiento, la colocación de luminarias y cámaras de monitoreo. Todo el trabajo que se hace la gente lo reconoce, por eso les tiene que dar orgullo el trabajo que hacen porque la gente me lo hace saber, por eso les pido que no nos relajemos, no bajemos los brazos y sigamos por este camino”.

“Los que tenemos responsabilidades políticas no caemos como paracaídas sin saber cómo es esto, son más de 17 años de trabajo, conociendo lo que es el municipio y sabiendo las relaciones que tenemos. La camiseta no es para todos y no se la ponen todos, en el sentido que cuando llegan los tiempos electorales, es muy fácil hablar cuando alguien no pisó nunca el municipio, no sabe de su entrega y su esfuerzo; de repente quiere llegar a estos lugares pero alejado absolutamente del mundo municipal, siendo los primeros en criticarlo”, expresó cuando hizo uso de la palabra.

El intendente resaltó todos los esfuerzos que se realizan para cumplir, como hace muchos años, con el depósito de sueldos el último día hábil del mes: “No se demoraron los pagos de sueldos incluso pagando viernes 28, sin esperar el lunes para que el fin de semana tengan el dinero para su familia; no nos da lo mismo, por eso tomamos esas decisiones y lo mismo pasa con los cooperativistas, aunque cobren por quincena.