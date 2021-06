Carlos Ferraris: "No es momento de volver a las aulas"

El intendente de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, se refirió a la vuelta de manera presencial a las escuelas. “No es momento, estando en fase 2” puntualizó, con respecto a la posibilidad que se regrese a las escuelas del distrito.

Por otro lado destacó que “vienen bajando los casos y crece a un excelente ritmo la vacunación, no me parece que sea oportuno, se puede esperar un poco más, para mayor tranquilidad y cuidados de todos”. A su vez señaló que "la escuela está haciendo un esfuerzo enorme al igual que las familias. No tengo dudas de que pronto nuestras escuelas estarán colmadas de guardapolvos blancos”.