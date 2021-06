Dra. Fagundez: "La ocupación de camas nos preocupa día a día"

La médica pediatra Silvana Fagundez se refirió a la situación que atraviesa el sistema de salud público de L. N. Alem en el contexto de la segunda ola de contagios de COVID-19. "La verdad es que la ocupación de camas es un tema que al personal de salud nos preocupa en el día a día, ya que estamos constantemente haciendo lo imposible para poder darle a todos los pacientes la atención que cada uno requiere, hoy estamos ante una situación totalmente diferente al año pasado, ya que las camas no solo las ocupan los pacientes adultos mayores, sino que hoy hay muchas personas jóvenes internadas, niños, madres embarazadas que son positivas y recién nacidos, este hecho preocupa mucho", señaló Fagundez en diálogo con el equipo de prensa municipal.

Por otro lado la doctora destacó que "la concientización de la población hoy creo que es el hecho fundamental que puede colaborar para frenar todo esto. Todos sabemos que es el único camino, entiendo el cansancio de la gente, la tristeza de no poder compartir con el otro, somos seres sociales y todos necesitamos contactarnos con nuestros seres queridos y amigos pero la población debe entender que esto hoy no puede y debe ser posible, yo lo cuento en primera persona , ya que todos saben que está pandemia cambió nuestras vidas en particular, a todos nos puede tocar. Solo debemos ser responsables y cuidarnos entre todos, no hay otro camino".

Consultada por su trabajo diario en el hospital, Fagundez dijo que "un año es mucho tiempo. Pero a diferencia del año pasado, cuando esta pandemia estaba en sus comienzos, en la aparición de los primeros casos, hoy vivimos el día a día de forma muy triste ya que no solo todo el personal de salud está totalmente agotado, no hay descanso, y todo el tiempo se están asistiendo pacientes que están transitando la enfermedad, internados, con requerimiento de oxígeno, sintiéndose mal, solos. Y solo el personal de enfermería, el que realmente hace un trabajo excepcional lo asiste sin cansancio, sin días libres, sin vacaciones, a expensas tanto ellos como nosotros los médicos, kinesiólogos, radiólogos, instrumentadoras, obstétricas, personal de farmacia, mantenimiento y limpieza, exponemos nuestra salud. Nos enfermamos, la pasamos mal, y también sufrimos las consecuencias y secuelas que la enfermedad COVID19 deja".

"Mi mensaje es que no debemos rendirnos ni cansarnos de los cuidados. Sigamos todos juntos respetando los decretos ya que no son un capricho, son una forma de cuidarnos a todos, es muy triste leer en las redes sociales que ya no están con nosotros, que la muerte no respeta sexo ni edad, que esta pandemia está haciendo estragos en todas nuestras familias, y que todos absolutamente todos estamos agotados emocionalmente. Yo realmente lo entiendo y comprendo, especialmente a los jóvenes y adolescentes. Solo decirles que tengan un poco de paciencia, si, un poco más. Y que de esto salimos todos juntos", expresó la doctora.

Respecto de la inversión que se realizó en materia de salud pública, la Dra. Fagundez señaló que "puedo decir muy orgullosa que vivo en un distrito donde la Salud Pública es una de las primeras prioridades, tuve que vivir la triste realidad de tener a mi compañero de 22 años asistido en nuestra Terapia Intensiva de manera excelente y con toda la dedicación de sus colegas médicos y compañeros. Eso es muy importante, lo fue para mí y lo es para todos los vecinos que cuentan hoy con esta posibilidad. Tener un tomógrafo, para hacer un adecuado seguimiento de los pacientes y obviamente del resto de las patologías que lo requieren es realmente algo maravilloso con lo que contamos y es sumamente importante" y agregó que "y nosotros, como personal de salud, que trabajamos el día a día utilizando todo tipo de insumos que nunca faltaron y sirven para nuestra protección personal, es algo de lo que tenemos que estar muy contentos de poder acceder, no nos falta nada".