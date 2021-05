Alem en rojo: internan a pacientes en unidades sanitarias

En conferencia de prensa, el intendente de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, alertó a la población respecto de la situación sanitaria en el distrito y dijo que día a día se supera el récord de nuevos casos: "no queda más remedio que tomar medidas extremas".

"Hemos superado los 250 contagios activos, eso es muchísimo para nosotros, son 250 personas que tenemos que atender, hay más de 30 internadas en nuestro centro de salud, tenemos pacientes en terapia intensiva. En el piso la ocupación es alarmante", dijo Ferraris y agregó que "empezamos a internar a pacientes en Unidades Sanitarias, hay cuatro vecinos internados en la Unidad Sanitaria de Alberdi y preparamos la de Alem para recibir a pacientes COVID19 positivo. La atención la absorbía el hopital de Vedia pero tuvimos que ampliar la prestación, poner a disposición las camas y el recurso humano, estamos trabajando en la logística", dijo Ferraris y agregó: "vivimos una locura a diario, estamos llegando a nuestro límite, no es solo infraestructura e insumos sino también el agotamiento del recurso humano, queremos cuidarle la salud a la gente, queremos bajar los casos positivos, tuvimos que sumar a estudiantes de Medicina a los seguimientos de casos positivos porque son muchos".

Por otro lado, Ferraris dijo que "las restricciones no dieron los resultados que esperábamos, ahora solicitamos suspensión de clases en El Dorado, Fortín Acha y Colonia Alberdi; teníamos la esperanza de que esto pasara pero no pasó, si las fuerzas policiales no están en la calle interviniendo, la gente no cumple".

"Tenemos que disminuir la circulación, evitar contactos de la vida social, hay que tomar medidas. En cuanto a la vacunación, estamos llegando a las 5000 dosis en el distrito y seguimos gestionando más", dijo Ferraris y agregó: "no hay más tiempo que esperar, las medidas hay que tomarlas ya".

Nuevas medidas

- La circulación y actividades comerciales están permitidas hasta las 19.

- Toque de sirenas en Vedia, Alem y Alberdi a las 19 para volver a casa.

- Policía Comunal, Patrulla Rural, inspectores de tránsito y personal municipal en las calles.