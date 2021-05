En Fase 2, nuevos horarios y suspensión de actividades

Desde el jueves último, en el distrito de Leandro N. Alem rige un nuevo horario de cierre comercial y de circulación de personas en la vía pública, como así también la suspensión de reuniones y actividades, debido a la grave situación epidemiológica actual.

Las medidas son:

- Los comercios podrán ofrecer su atención hasta las 21.

- La circulación de personas en la vía pública se verá restringida a partir de las 21.

- En cuanto a horario de deliveries, estos podrán funcionar de lunes a jueves hasta las 23, viernes , sábados y domingos hasta las 24 horas.

Reuniones

En domicilios o espacios privados se encuentran momentáneamente suspendidas las reuniones entre no convivientes.

Eventos sociales en lugares habilitados a tal fin se encuentran momentáneamente suspendidos.

Actividades deportivas en espacios cerrados (musculación, yoga, pilates indoors, funcional, strong) momentáneamente suspendidas.

Gimnasios: actividad momentáneamente suspendida, solo se podrá realizar actividad en espacios al aire libre, sin contacto ni manipulación de elementos y con un máximo de 10 personas.

Actividades deportivas colectivas de contacto al aire libre: se encuentran momentáneamente suspendidas, solo podrá realizarse aquella que no implique contacto alguno y se desarrolle al aire libre.

Público asistente en actividades deportivas (pelota paleta, karting, tenis y paddle), suspendidas por el momento.

Eventos religiosos, momentáneamente suspendidos; solo se podrá realizar el evento en espacios al aire libre y con un máximo de hasta 10 personas.

Clases particulares de apoyo escolar y/o clases de inglés: se recomienda la realización a través de métodos alternativos no presenciales.

Actividad comercial general y circulación de personas: se encuentra restringida de 0 a 6 horas.