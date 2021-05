"Junín está al borde del colapso y es difícil ubicar pacientes"

El intendente de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, reiteró su preocupación por la situación epidemiológica que atraviesa el distrito y el alto porcentaje de camas ocupadas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Municipal. “El sistema de vacunación tiene buen ritmo en nuestro distrito, llegamos a superar las 4.200 dosis aplicadas pero no alcanza, hace falta tiempo y más solidaridad. Estamos pidiendo 14 días para bajar la circulación del virus y analizarlo. Además, lamentablemente, tenemos a la oposición desviando la atención con ‘clases si o clases no’ y esa no es la discusión, sabemos que nada puede reemplazar la presencialidad pero estamos en medio de la pandemia. La discusión es si hay camas o no hay camas, si el sistema de salud puede dar respuesta a la demanda, si hay oxígeno y si alcanza. Necesitamos del acompañamiento y responsabilidad individual, para poder obtener buenos resultados colectivos”, expresó el jefe comunal.

En este mismo sentido, el intendente volvió a llamar a la concientización de la población dado el estado de emergencia sanitaria que atraviesa el país y el mundo: “La gente tiene que entender que si bien en UTI tenemos camas y respiradores eso se colapsa y que no hay lugar para hacer traslados porque Junín, que es el Hospital Interzonal al que pertenecemos, está al borde del colapso, se hace muy difícil ubicar a un paciente. En este contexto, el hospital tiene que atender el resto de la demanda, que muchas requieren camas en UTI”.

Ferraris calificó como incansable al trabajo del personal de la salud, de la posta de vacunación y funcionarios, quienes deben tomar decisiones todos los días: “Estamos convencidos de que tenemos que cuidar a la gente, sin importar que sea un año electoral y que se perjudique mi imagen, por eso tomamos las medidas necesarias para preservar el sistema de salud y a cada uno de los vecinos y vecinas. Nos toca gobernar en el medio del caos y luchar contra este enemigo invisible, hay que reforzar todo el sistema sanitario con insumos, con recurso humano, camas, respiradores, oxígeno, cosas de las que no se hablaban hace una año atrás y tomar otras medidas por fuerza del sistema sanitario para cuidar a la gente, cuidando la fuente de trabajo y la economía”.