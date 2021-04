Inauguraron nuevas aulas en el Centro de Educación Complementario, Extensión 801

Inauguraron nuevas dependencias en el Centro de Educación Complementaria (C.E.C.), Extensión 801, de Juan B. Alberdi.

El intendente municipal, Carlos Ferraris, acompañado por el delegado Darío Zapata, funcionarios municipales, autoridades educativas y concejales del Frente de Todos, dejó inaugurado en el CEC, Extensión 801 de Juan B. Alberdi, nuevas aulas de usos múltiples destinadas a docentes y alumnos que recurren a dicha institución.

En este marco y durante su discurso, Ferraris resaltó el apoyo del bloque de concejales que lo acompaña y resaltó el trabajo del Consejo Escolar, entendiendo que esta extensión del Centro Educativo Complementario es fruto del trabajo de todos ellos: “No es lo mismo los que trabajan día a día, los que luchan por la educación, los que siguen avanzando por las mejoras y las obras que aquellos que miran de afuera y no participan”.

Dándole continuidad a un proyecto que comenzó el hoy diputado Alberto Conocchiari, el actual jefe comunal pudo concretar la obra, que contempla una inversión de $1.200.000: “Las cosas llevan su tiempo de gestión, maduración, de lucha constante para ir lográndose, pero siempre estamos en esta línea de tener sobre todas las cosas a lo público como prioridad. Nosotros estamos demostrando que a la educación hay que apoyarla, y no nos avergonzamos de ella, sino todo lo contrario, nos llena de orgullo, queremos seguir trabajando, destinamos los esfuerzos, la vocación y sobre todo las decisiones políticas y las inversiones para continuar creciendo en materia de educación pública, aun en un contexto muy complejo atravesado por una pandemia mundial”.

“Hoy estamos aquí inaugurando estas nuevas dependencias en el CEC Extensión 801 en Juan B. Alberdi y ya estamos trabajando con la directora, con las inspectoras y hemos tenido reuniones con la vice de Educación de la provincia, Claudia Bracchi, y le hemos entregado las gestiones para poder desdoblar las dos instituciones, que el CEC sede en Colonia Alberdi se una y que aquí en Juan B. Alberdi sea otro, porque entendemos que eso también es crecimiento. Esto tiene que ver con gestiones y financiamiento”, adelantó el intendente, quien además recordó la obra de pavimentación del corredor educativo, pensado y diseñado puntualmente para llegar a esta institución y a la Escuela 22.

Para terminar, respecto a los proyectos de educación, el jefe comunal resaltó la incorporación de cuatro Puntos Digitales en el distrito y el proyecto de llegar a todas las localidades con esta iniciativa. Además mencionó su reciente iniciativa elevada al HCD, con el fin de garantizar la conectividad en las instituciones educativas del distrito y apoyar desde la gestión municipal a los cooperadores, que se vieron fuertemente golpeadas durante el último año.

Vacunación

El jefe comunal dijo: “El sentimiento que todos tenemos es que podamos estar absolutamente todos vacunados para poder hacer frente esta pandemia y que nos golpee lo menos posible”.

En el marco de la inauguración de nuevas aulas en el CEC Extensión N° 801 de Juan B. Alberdi, el intendente Carlos Ferraris se refirió al sistema de vacunación en el distrito de Alem.

Destacó el mandatario las dificultades que se plantearon en 2020, con la llegada de la pandemia, expresando que “a partir de ahí también se trabajó para seguir reforzando todo ese sistema y también las gestiones correspondientes para trabajar con la vacunación”. Con respecto a este tema, resaltó: “Es importante hacer memoria, la vacunación fue tan criticada, tan cuestionada, hasta llegar a ser una demanda al presidente de la Nación, diciendo que iba aplicar veneno a los argentinos, hasta llegar a una situación actual en la que hoy todos queremos la vacuna”.

Si bien la vacunación avanza a paso firme, Ferraris reconoció: “Sabemos que tenemos todavía un déficit de 150 a 160 trabajadores de la educación que necesitan tener su vacuna como corresponde; sabemos que son esenciales, sabemos que están con la presencialidad cuidada frente al curso y que claramente estamos trabajando para eso. Pudimos avanzar en esa totalidad de 700 trabajadores de la educación y nos han quedado unos 150 docentes, todavía falta la vacuna y ahí estamos trabajando. También con algunas franjas etarias estamos trabajando para los mayores de 60 años tan esperada y completando la vacunación para los mayores de 70 años como lo estamos haciendo”.

Con respecto al número de vacunados, informó que “el distrito ya llega a las 3500 dosis aplicadas tanto de primera como de segunda en una población de 20.000 habitantes, con más de 8.000 inscriptos, que han manifestado su vocación, su voluntad de querer vacunarse. Eso nos da un número muy importante y nos pone en un lugar de privilegio entendiendo el contexto de lo que está sucediendo, porque claramente en el medio de una pandemia no hay ningún lugar de privilegio, pero sí comparado con distritos de mayor cantidad poblacional de habitantes, donde todavía en algunos casos no terminaron de vacunar al personal de salud y aquí seguimos avanzando”.

El intendente aprovechó la ocasión para destacar que “hay un sistema organizado a nivel nacional y provincial, de región sanitaria y del distrito y que esa vacuna claramente es igualitaria independientemente de quien tiene el recurso y quién no. Terminantemente eso es lo que defendemos y lo que sostenemos”.

“Está claro que si pudimos superar un 2020 sin vacunas, de la manera que lo pudimos superar sin colapsar el sistema sanitario tanto de la nación, provincia y como del distrito, ¿cómo no vamos hacer un esfuerzo ahora que estamos vacunando, como no nos vamos a seguir cuidando todos con el respeto correspondiente si estamos vacunando, si ya estamos tratando de inmunizar a las zonas más sensibles que afecta la pandemia?”, destacó Ferraris.

Para finalizar, durante su discurso, el jefe comunal dedicó un mensaje a quienes aún esperan recibir su vacuna: “Necesitamos un poco de tiempo, necesitamos que los laboratorios en los que la Argentina firmó los convenios le cumplan en le entrega, porque de eso tampoco nadie habla; la Argentina firmó convenios con varios laboratorios en el mundo; a estas alturas ya tendríamos que estar todos vacunados, pero esos laboratorios no están cumpliendo con la entrega, porque el mundo hoy se pelea por la vacuna y porque estamos dentro de 25 países que avanzan en la vacunación mundial. Eso es realmente muy importante para explicar y decirlo con la verdad, como tiene que ser, y debemos entender y tratar de acompañar”.