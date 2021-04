Alerta en Vedia por intento de estafa telefónica

Una vecina de la ciudad de Vedia contó que fue víctima de un intento de estafa telefónica y pidió a la comunidad permanecer en alerta. "Me llamaron al teléfono fijo, me dijeron que tenía la posibilidad de colocarme la vacuna contra el coronavirus, que llamaban desde el Ministerio de Salud, que me iban a dar $10.000 para viajar en UBER, que para eso necesitaban mi número de cuenta y así iba a Ciudad Evita", dijo y agregó: "enseguida corté".

"Pido a los mayores que estemos todos atentos, que no nos agarre desprevenidos, le puede pasar a todos", dijo la vecina y añadió: "yo estaba durmiendo la siesta, soy muy desconfiada y nunca atiendo los teléfonos de 011 pero te agarran en un momento en que podés caer, espero que nadie caiga".