El Hospital ya cuenta con importante y moderna aparatología de videoendoscopía

A través del programa Municipios de Pie que impulsó el Ministerio del Interior a cargo de Eduardo “Wado” de Pedro, el municipio de Leandro N. Alem adquirió para su hospital un camión mixer para Obras Públicas, una Torre de Videoendoscopía con gastroscopio y colonoscopio de alta resolución y una mesa de cirugía de alta gama para uso con arco en "C", con accesorios para distintas especialidades.

En un acto organizado el miércoles último, al aire libre y frente al Hospital, el intendente Carlos Ferraris resaltó el trabajo en conjunto entre municipio, Provincia y Nación para además de atender las problemáticas que trajo la pandemia, no cesar en las gestiones para seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos.

Resaltó el crecimiento del Hospital mediante la adquisición de la nueva aparatología y dijo que se está trabajando fuertemente para lograr poner en funcionamiento el sistema de diálisis para las personas que estén internadas en la UTI del Hospital Municipal. Asimismo, adelantó que en poco tiempo se realizará la digitalización del sistema de rayos en Leandro N. Alem y Juan B. Alberdi.

Conocchiari

Las nuevas adquisiciones, que fueron posibles gracias a gestiones conjuntas del intendente Ferraris y el diputado provincial Alberto Conocchiari, forman parte del programa Municipios de Pie.

En su primera aparición pública después de haberse recuperado de COVID-19, el diputado provincial Alberto Conocchiari agradeció las muestras de cariño recibidas durante estos meses y resaltó sus ganas de seguir gestionando y aportando cosas de interés para todo el Distrito.

“Espero que la gente se dé cuenta del esfuerzo que se hace desde el Gobierno para atravesar la pandemia y para no postergar ninguna acción con el fin de seguir creciendo”, dijo el exintendente de Alem, quien además felicitó al jefe comunal por el gran trabajo realizado con el sistema de vacunación, siendo Leandro N. Alem uno de los distritos con mayor porcentaje de vecinos vacunados de la Provincia.

Avelino Zurro

El secretario de Asuntos Municipales de la Nación, Avelino Zurro, presente en Vedia, dejó el saludo especial del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y destacó su intención de poner en marcha el programa Municipios de Pie para llegar a cada rincón del país, construyendo las herramientas necesarias para abordar las necesidades y las problemáticas de cada distrito. A su vez, manifestó la importancia de poner a disposición equipamiento para la obra pública, entendiendo este punto como uno de los más importantes para la reactivación económica.

Aparatología

El doctor Luciano De Mingo, especialista en Gastroenterología y el doctor Leonardo Torsiglieri, médico cirujano del Hospital Municipal, realizaron una breve explicación de la aparatología de última generación adquirida para el sistema de salud del Distrito.

“El equipo es un Videoendoscopio – dijo De Mingo- y el objetivo principal es la prevención, fundamentalmente la prevención del cáncer de colon, que es el tumor más frecuente y tiene un mecanismo de prevención muy sencillo, porque tiene una lesión que lo precede de 5 a 10 años, que se llaman pólipos. Por medio de este equipo, lo que hacemos es localizar esas lesiones, extraer los pólipos y, de esta manera, sacar esa predisposición de degenerarse en cáncer de 5 a 10 años”.

“Lamentablemente, es el tumor más frecuente porque no se contaba con equipos para estudios, porque mucha gente tiene cierto temor a realizarse los estudios o muchas veces los profesionales no solicitaban estos estudios. Hoy en día, contando con el equipo acá en la institución, yo pienso que va a ser una herramienta primordial para la prevención, que siempre es la premisa para la salud. No hacer el tratamiento cuando ya está el problema, sino anticiparse al problema”, expresó el Dr. De Mingo.

Con respecto a los beneficios de esta nueva aparatología, al margen de los ya mencionados para la prevención del cáncer de colon, destacó: “También permite hacer estudios diagnósticos y terapéuticos, extracciones de cuerpos extraños cuando se ingieren en forma voluntaria o involuntaria, muchas veces hemos sacado pilas, clavos, de chicos que han ingerido accidentalmente. También tratamiento para la patología sangrante. Justo hoy tuvimos el ingreso de una hemorragia digestiva y pudimos solucionarlo en menos de 20 minutos gracias al equipo. Antes teníamos que cargar el paciente a una ambulancia y llevarlo a otra institución y hoy lo podemos solucionar acá”.

El profesional, además de estas especificaciones técnicas, resaltó la importancia de estas inversiones para la comunidad, señalando que: “Toda aparatología que se recibe lo primero que viene a aportar es equidad. Que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades para recibir el acceso a salud. Los que somos del interior sabemos que, muchas veces, el imaginario popular era que la medicina estaba rotondas afuera. Este equipo lo que permite es que toda la población del Distrito pueda tener el mismo acceso a la salud, tengan obra social o no”.