El partido de Leandro N. Alem retrocedió a Fase 4

El Gobierno bonaerense informó hoy que un total de diez municipios volverán a una fase anterior de aislamiento y distanciamiento social preventivo ante la pandemia de coronavirus y seis de ellos se sumarán a los distritos en los que se restringió la actividad nocturna entre la 01:00 y las 06:00. El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, confirmó que Adolfo González Chávez, General Belgrano, Leandro Alem, San Cayetano, Tapalqué y Tordillo, pasarán de la Fase 5 a la 4, por lo que quedarán comprendidos en la medida que comenzó a regir el pasado lunes en toda la provincia de Buenos Aires.

Bianco precisó que el nuevo límite horario para los comercios -salvo los esenciales- entre la 01:00 y las 06:00 "ya se está cumpliendo en toda la provincia para los distritos que están en Fase 3 y 4".

Por otra parte, el funcionario indicó que los partidos de Carmen de Areco, General Pinto, Maipú y Tres Lomas, donde ya se aplicaba el control de nocturnidad, se suman a los distritos de Fase 3.

En este sentido, recordó "en fase 3 hay una decena de actividades que se restringen, que tienen que ver con las que se desempeñan en espacios cerrados y que implican mayor probabilidad de contagio".

De esta manera, en la provincia de Buenos Aires hay solo once municipios en Fase 5 y exceptuados de la nueva restricción definida por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y los intendentes ante el crecimiento de casos de Covid-19. En tanto, hay 13 distritos en Fase 3 y un total de 111 en Fase 4.

"Tenemos el objetivo de atacar los principales puntos de contagio, que son las aglomeraciones como fiestas o reuniones sociales donde no se respeta el distanciamiento. Pero también de controlar que se cumplan todas las normativas vigentes para la prevención del contagio", sostuvo Bianco en conferencia en Santa Clara del Mar.

Y completó: "Nuestra salida de la pandemia siempre fue cuidando la salud y privilegiando la producción y el trabajo, por eso estas nuevas normativas no afectan a ninguna actividad productiva".