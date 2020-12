El Centro Universitario de la Municipalidad de Alem cumplió 19 años de historia

El lunes último, 7 de diciembre, el Centro Universitario Municipal de Leandro N. Alem cumplió 19 años de historia.

Creado el 7 de diciembre de 2001, ofrece a través de distintas universidades, públicas y privadas, carreras universitarias en la modalidad distancia, además de cursos de formación profesional con certificación universitaria, también online.

Con la emergencia sanitaria, la educación a distancia ha recobrado mayor valor, como así también la tecnología de las comunicaciones, que permite reemplazar los encuentros presenciales sin perder la calidad, de manera que las personas se vinculan a la distancia con un objetivo en común: seguir una carrera. Es ante esta necesidad que fue creado el Centro Universitario que está en la ciudad de Vedia.

Se gestó hace casi 20 años, durante la administración municipal de Alberto Conocchiari, respondiendo a una visión del mundo de las tecnologías, ya instalado en la comunidad. Fue el exintendente quien asumió el compromiso de crear y sostener un ámbito donde la educación sea una valiosa herramienta a la hora de generar una sociedad más justa e igualitaria.

Con ese mismo espíritu continúa la actual administración municipal que encabeza el intendente Carlos Ferraris, quien puso a disposición todos los recursos y arbitró todas las circunstancias, para que dentro de la situación excepcional que se está atravesando se pudiera seguir brindando la atención, la contención y la información hacia los alumnos del Centro y quienes están interesados en inscribirse o saber de las propuestas.

La coordinadora del Centro Universitario es Graciela Susana Pascual y la secretaria, María Elena González.

“Nuestro Centro Universitario Municipal difunde la oferta educativa en el distrito de Leandro N. Alem y la Región, realizando tareas de inscripción, información, asesoramiento, mantiene lazos de actividad con cada universidad, participa de jornadas de capacitación que dicta cada universidad, etc. En este Centro, el alumno tiene acceso gratuito a la bibliografía de estudio y a los servicios y tecnología que lo mantienen en contacto permanente con sus profesores y otros alumnos”, explicó María Elena González, al ser consultada por Democracia.

“El espíritu que nos anima es -además- crear un ambiente de convivencia, respeto y confianza que le permita al estudiante sentirse contenido y avanzar en su carrera”, dijo.

Características

¿De qué se trata la modalidad online?

Todas las Universidades utilizan estrategias educativas innovadoras y la interactividad se sustenta en medios de comunicación basados en las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Las ventajas de estudiar con esta modalidad son las siguientes:

-Si se tiene disponibilidad horaria reducida, con esta modalidad puede manejar sus tiempos, lo que le permite trabajar y estudiar.

-Se puede estudiar desde donde la persona esté, si vive en lugares alejados de los grandes centros urbanos, si elige o debe quedarse en su casa por algún motivo.

-Es más económico, no necesita traslado.

-Ahorro de tiempo.

-Es más flexible.

Todas las universidades usan una plataforma a la que llaman campus, que es un espacio de comunicación y gestión, desarrollada por los equipos informáticos de cada universidad, que permite el manejo integral académico y administrativo de cada alumno.

Los exámenes finales: esta evaluación es presencial y escrita y cada universidad organiza estas instancias para mayor comodidad del alumno tratando que no tenga que viajar a lugares lejanos de su residencia. En el caso del CULNA, es de examen de la Universidad de Belgrano, Universidad Nacional de Avellaneda e Instituto FUDE.

Universidades

Las universidades que están conectadas con el CULNA son:

-Universidad Nacional de Quilmes: de gestión pública. El nuevo período de inscripción es desde el 1º de febrero al 12 de marzo de 2021. Su arancel es mínimo. Sus principales propuestas son: Contador Público, Tecnicatura en Seguridad e Higiene del Trabajo. Los ciclos de Complementación: Licenciatura en Educación- Licenciatura en Geografía, etc.

-Universidad Nacional de Avellaneda: gestión pública. El actual período de inscripción cierra el 15 de diciembre de 2020. Sus principales propuestas: Licenciatura en Gerencia de Empresas, Tecnicatura en Dirección de Orquestas y Coro Infanto Juvenil, Tecnicatura en Seguridad e Higiene del Sector Automotriz. De esta universidad el Centro de Alem es sede de exámen.

- Universidad Blas Pascal: de gestión privada. Su período de inscripción se extiende hasta fines de marzo 2021. Sus principales propuestas: Abogacía, Contador Público, Martillero Corredor Público y Corredor Inmobiliario, Licenciatura en Psicopedagogía (Ciclo), Notariado, etc.

-Universidad de Belgrano: de gestión privada. Su período de inscripción se extiende hasta el 29 de Marzo de 2021. Sus principales propuestas: Tecnicatura en Hotelería y Turismo, Tecnicatura en Producción Agraria, Tecnicatura en Gestión de Capital Humano, Ciclos de Licenciatura en Agroempresas, en Hotelería y Turismo, etc. El Centro Universitario es sede de exámen.

-Instituto FUDE: más de 250 cursos divididos en 18 áreas temáticas. Modalidad online. Inscripción abierta todo el año.

Informes e inscripción: teléfono: 0236-154683453; aula57virtual.vedia@gmail.com; Facebook: Culna Centro Universitario; culnalem.blogspot.com.ar.