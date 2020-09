En la semana del 25 al 30 de octubre se realizará, de manera virtual, la segunda edición de “Vedia corre”, un evento deportivo que lleva el nombre de Gisela Bresso, una profesora de Educación Física de la Escuela Secundaria Nº 4 que murió en 2019, tras dar batalla contra el cáncer. “El año pasado lo hicimos en noviembre, esta vez, y en este contexto, se organizó de forma virtual”, contó la vicedirectora de la institución, Mariela Aramburu, en diálogo con FM Distrito, y agregó que “lo organiza el departamento de Ciencias Naturales y lo apoya Educación Física de la escuela, es un proyecto que se trabaja desde la nutrición, buena alimentación, también se incluyó la temática de violencia de género, se trabaja durante el año con los chicos y el cierre se hace con esta carrera”.

“Este año no queríamos dejar de hacerla y decidimos darle el formato virtual, para seguir trabajando con los chicos. La idea es que esa semana, desde los lugares donde esté permitido caminar, trotar o correr, o desde la casa, la gente salga a hacerlo, se saquen una foto o se filmen, con algo violeta puesto, puede ser una cinta en la muñeca, una remera o lo que quieran, y lo envíen al Instagram de la escuela que @eesm4_vedia, nosotros vamos a subirlas a las redes sociales y lo vamos a compartir”, indicó Aramburu y agregó que “nosotros decidimos simplificar y no hacer una carrera de running, pero no queríamos dejar de hacerla porque, desde la escuela, incitamos a que los chicos entrenen y no dejen de hacer actividad física, entonces queremos dejar registro de eso y que se sume la comunidad”.

El recuerdo de Gisela Bresso

La actividad lleva el nombre de Gisela Bresso, una profesora de la institución que murió a comienzos de 2019 luego de dar batalla a un cáncer ocasionado por sufrir violencia de género durante muchos años de su vida. “Decidimos nombrar la carrera en honor a Gisela, ella era profesora de Educación Física en la escuela y era una apasionada por el running, cuando iniciamos el proyecto se dio su fallecimiento y, de común acuerdo, decidimos poner su nombre a la carrera, con previa autorización de su familia, por supuesto”, contó la vicedirector Mariela Aramburu y agregó que “es una forma de prevenir y alertar sobre la violencia de género, que ocurre en todos los contextos”.