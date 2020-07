"Esto agiganta la grieta de cara a una recuperación pospandemia"

Luego del acto de vandalismo en el que rompieron veinte silobolsas en el predio de Cargill, desde la Sociedad Rural de Vedia confirmaron a Democracia que lograron recuperar casi la totalidad del grano y que confían en el accionar de la Justicia.

"Nos preocupa mucho el tema de la rotura de silobolsas, es un hecho muy importante, uno está acostumbrado a escuchar que rompieron uno o dos, pero semejante cantidad realmente preocupa. Días antes habíamos estado reunidos con la Patrulla Rural, se habían reforzado los controles, hacían varias rondas, diurnas y nocturnas, todo eso parece que no alcanza", señaló el presidente de la Sociedad Rural de Vedia, Julio Bríccola, en diálogo con Democracia.

Por otro lado, Bríccola apuntó que "se hicieron allanamientos, avanza la investigación, el tema está en manos de la justicia, estamos desanimados porque seguramente la carátula sea 'Daños' y la pena es mínima; la recuperación del grano fue prácticamente total, trabajó la gente de Cargill. No se robó nada, entonces es Daño". Consultado por hechos previos con características similares, Bríccola apuntó que "a principio de año rompieron un bolsón cerca de Alberdi, se había tomado como una 'travesura' pero esto es una alevosía, son cosas totalmente diferentes. Este hecho debería ser condenado por todos, por las autoridades, que no vemos que eleven la voz condenando esto. Estos hechos no conducen a nada, lo único que hacen es atentar contra el sector empresarial existente y ponen palos en la rueda, se agiganta la grieta de cara a una recuperación pospandemia, todo indica que vamos a quedar en una situación regular y ya deberíamos tener plan futuro de recuperación".

"El intendente Carlos Ferraris se comunicó con nosotros, tenemos muy buen diálogo con él, tenemos reuniones y fue invitado a la Sociedad Rural en distintas ocasiones. Se puso a disposición, nos dijo que lo que menos pretende para el Partido es tener este tipo de hechos y que está disponible para lo que necesitemos", informó Briccola.

Cada vez más silobolsas en los campos

"El silobolsa se viene haciendo porque no podría juntarse toda la cosecha y mandarla a puerto o plantas de acopio, al haber crecido tanto la producción, no hay medios de transporte suficientes; por otro lado, es una herramienta económica, incluso para los acopios, al no poder construir una planta de silo, se pone silobolsa y luego se seca y se traslada lentamente el grano. En los campos se empezó a hacer porque los caminos de tierra son los mismos de la década del 30 y 40, se van manteniendo, pero a veces hay temporales de lluvia en época de cosecha y se complica sacar el grano. Los caminos no aguantan el traslado", detalló Bríccola.

Consultado respecto de los motivos por los que se produjo este hecho vandálico, Bríccola aseguró que "conjeturas podemos hacer muchas, no hay que olvidarse de que hay gente que fogonea el ataque a silobolsas, prender fuego rastrojos o destruir campos. Hace rato que vienen con eso. Hacemos conjeturas pero la investigación tiene que hacerla la justicia".