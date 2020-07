Conocchiari pidió "no ceder ante los anti-cuarentena"

El diputado provincial Alberto Conocchiari se refirió a la situación sanitaria en el distrito de Leandro N. Alem y la Región, donde le pidió a los intendentes "no ceder ante los anti cuarentena". Las palabras del ex jefe comunal se dan luego de que la Provincia cuestionará el acuerdo de libre circulación que habían firmado los municipios de General Villegas, General Pinto, Lincoln,y Florentino Ameghino.

"El intendente de nuestra localidad resolvió no formar parte de ese acuerdo de libre circulación, no obstante, hay un contexto de muy buena relación con los distritos vecinos, de complementariedad en el trabajo ante la crisis, pero en este tema primó la prudencia de seguir con ese esfuerzo", dijo Conocchiari en diálogo con Diputados Bonaerenses y agregó: "en la Región, los resultados son satisfactorios, la mayoría de los distritos están en fase 5, hay una situación más compleja en Junín, Bragado y Chivilcoy pero después mantenemos los cuidados y, afortunadamente, seguimos sin casos y siendo muy criteriosos a la hora de tomar decisiones. Agradezco que los intendentes no cedan ante quienes promueven la anti cuarentena, valoro que no se baje la guardia, se persista y se genere un trabajo muy arduo en defensa de la salud y poniendo todos los recursos que hagan falta, se está cumpliendo satisfactoriamente con esta consigna".

"Valoro mucho el trabajo de los intendentes porque se hace un esfuerzo muy grande para cuidar a los vecinos; por eso lamento que no haya unanimidad en esa postura, cuesta entender que ante este enorme esfuerzo humano, económico y de gestión exacerbada que da respuestas concretas, todavía están los militantes de la anti cuarentena”, enfatizó el legislador.