Nuevas condiciones para ingresar al Distrito

Se debe tramitar un permiso local que es complementario del Certificado Único de Circulación Nacional COVID-19.

No se podrá ingresar al distrito de Leandro N. Alem sin tramitar la autorización municipal correspondiente.

A partir de hoy estará disponible en la página municipioalem.gob.ar el enlace para la carga del formulario que permitirá generar, en caso de corresponder, las autorizaciones excepcionales para el ingreso al Distrito.

Para tramitar el permiso es necesario justificar el motivo y será otorgado luego de un riguroso análisis que avale la necesidad invocada por el solicitante.

El municipio asegura que dicha operatoria será tramitada y respondida dentro de las 24 horas posteriores, cuando recién allí y en caso de corresponder, se emitirá la documentación que deberá portar el ingresante.

La declaración jurada contemplará, inclusive, la foto del vehículo, el número de chapa patente y la hoja de ruta del ingresante.

En caso de constatarse el ingreso al Distrito sin la documentación requerida, se aplicarán las sanciones que pudieren corresponder, dando intervención a la Justicia Federal.

Distrito de Alem

Hay 25 personas en aislamiento obligatorio, personas que por provenir de lugares declarados como zonas de circulación comunitaria del virus se dispone estricta cuarentena por 14 días.

Confirmados 1, con resultado positivo para COVID-19, el 6 de mayo último, cuando la víctima falleció. La mujer había estado alojada en un geriátrico pero no hubo más afectados.

No hay ningún caso sospechoso, es decir, no hay pacientes que presenten síntomas o algunos parámetros clínicos previstos en los protocolos de COVID-19.

Hay 21 casos descartados. Son pacientes cuyas pruebas de laboratorio arrojaron resultados negativos para covid-19.