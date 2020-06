Demoraron a un juninense en Alberdi por violar la cuarentena

En las últimas horas, un juninense fue demorado en la localidad de J. B. Alberdi por violar la cuarentena. El hombre ingresó al pueblo para visitar a un familiar pero no contaba con el permiso correspondiente de circulación.

El Juez de Faltas, Nicolás Dabat, explicó cómo se dio la situación: “no tenía permiso y el inspector le dijo que no entre, el hombre entró igual diciendo que tenía contactos, que no le íbamos a prohibir el ingreso, que tiene amigos en la justicia”. Luego nos comentó como se realizó el procedimiento para localizarlo dentro de la localidad “nos comunicamos con el Juzgado Federal, quien ordenó mandar el móvil al domicilio, y la persona no salió. Lo agarramos a la salida y todavía está en la comisaria. Lo dejamos ir para Junín, por supuesto, con la causa por violación al aislamiento y a su vez una infracción municipal”, sentenció el Juez de Faltas Municipal.