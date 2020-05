Piden informes a Ferraris por el manejo municipal tras la muerte por Covid-19

Luego del fallecimiento de Eva Garat (86), vecina de Leandro N. Alem que dio positivo tras realizarse el test de Covid-19, miembros locales del espacio Juntos por el Cambio pidieron al intendente Carlos Ferraris detalles del procedimiento que llevaron adelante.

"En primer lugar queremos expresar nuestro mayor acompañamiento y nuestras condolencias a la familia, este suceso impactó en la comunidad, tras el paso de las horas críticas y de shock comenzaron a aparecer muchas dudas sobre lo sucedido, dudas que no han sido evacuadas por quienes son responsables del manejo de la crisis, en este caso la Dirección de Salud y el Ejecutivo Municipal", señalaron desde el espacio y agregaron que "como lo indica el protocolo provincial, la comunicación en estas circunstancias es relevante, las autoridades deben garantizar la plena accesibilidad de la ciudadanía a los datos necesarios para tomar las mejores decisiones respecto del cuidado de la salud, evitando rumores, respuestas erróneas y aventuradas, estigmatizaciones, lo que lleva a producir alarma social".

Por otro lado, agregaron que "como agrupación política, Cambiemos, hasta el momento ha tenido un prudente silencio dejando actuar y manifestarse a quienes tienen responsabilidad ejecutiva. Somos un espacio, comprometido con la cuestión pública, y con representación en el Concejo Deliberante. Tenemos el derecho y la obligación de trasmitir las preguntas que se realizan nuestros vecinos".

Los interrogantes que plantean desde el espacio

1- El primer interrogante, ante esta situación, es conocer cómo trabajaron la trazabilidad del caso, es decir ¿Quién fue el agente de contagio de la Sra. que contrajo Covid-19 en la residencia para adultos mayores?

2- El intendente municipal en declaraciones a La Posta Radio, FM 88.5 y con réplica en el diario Democracia, manifiesta que respecto al contagio:

-“Solamente aparece una conexión del 19 de Abril, cuando visitó el geriátrico uno de los hijos de los dueños, quien, por su trabajo viaja cada 15 días ya que se encuentra habilitado por el decreto nacional. Rastreamos a esa persona y solicitamos que se hiciera los estudios correspondientes. Todavía no tenemos el resultado de ésta persona”. Esto no sucedió porque a la persona en referencia nunca se le hicieron los exámenes correspondientes, y aunque haya sido un paciente asintomático, podrían realizársele pruebas que indiquen si tuvo o no la enfermedad.La Dirección de salud ¿Se ocupó del seguimiento de ésta situación como lo marca el Protocolo de provincia?

3-En dicha entrevista el intendente afirma que –“Durante el tiempo que estuvo en el geriátrico nunca salió del lugar, es decir que se contagió por alguien que entró”. Siendo esto inexacto ya que debió asistir en varias oportunidades a la Unidad Sanitaria para el tratamiento de una patología preexistente. ¿Desconoce el intendente estos datos? ¿Existen registros de estas atenciones? Quienes la atendieron en los días previos a la confirmación del resultado positivo: ¿Cumplieron las medidas de seguridad recomendadas? ¿Deberían ser testeados también?

4-¿Cuántos testeos se realizaron de acuerdo al estudio de trazabilidad? ¿Cuáles fueron las variables que se tuvieron en cuenta para los testeos? Si todos los testeos fueron negativos y no han dado con el agente de contagio, no corresponde repetirlos?

5-¿Cómo están trabajando para la detección del “paciente 0”? ¿Se ha solicitado ayuda a los organismos Provinciales y/o Nacionales?

6-Existe un “Comité de crisis” conformado que tiene la potestad (Según Protocolo) de gestionar y tomar decisiones junto al intendente:

Ante la confirmación del primer caso de COVID 19 en el Distrito ¿Fue convocado para la toma de decisiones conjuntas?

7-¿Cuál fue el criterio utilizado para anunciar el cierre de la Localidad?

El Intendente declara que la localidad de L. N. Alem estuvo cerrada por 48 hs cuando en realidad fueron poco más de 24 hs. ¿Cuál fue el criterio y la evaluación para permitir la circulación y/o apertura? ¿Cuáles son los criterios para cerrar o permitir la circulación en la población? ¿Qué variables se tienen en cuenta para tomar tales decisiones? Nuevamente ¿Fue convocado el “Comité de crisis” para la toma de dichas decisiones?

8-Según establece el Protocolo Provincial: ¿Cuenta el distrito con recurso físico, insumos, equipos de protección adecuados para cada uno de los trabajadores de salud? ¿Cuenta con personal de salud preparado para el manejo de casos, traslado de muestras, traslado de pacientes, uso correcto de protección personal, higiene del transporte, vigilancia y notificación de casos?

Si es así, ¿por qué fueron trasladadas dos de las abuelas, consideradas de riesgo por haber estado en contacto con el caso positivo, juntas, en la misma ambulancia y sin protección? (Barbijos).

9-¿Cómo evolucionan actualmente las tres personas que se encuentran en aislamiento recomendado por 14 días, hospitalizadas? ¿En algún momento presentaron síntomas de contagio? ¿Se cumple el protocolo para estas tres personas? (Habitación individual, barbijo, protección del personal)

10-¿Se brindó acompañamiento, asistencia a la familia que se encuentra realizando el aislamiento extra hospitalario por 14 días?

11-¿Cuál es el motivo por el cual el Ejecutivo Municipal y la Dirección de Salud no ofrecen conferencias de prensa con posibilidad a preguntas y solo emite comunicados?

12-¿Cuál es el protocolo por el que se rige el Distrito de L. N. Alem? ¿Por qué no dan a conocer ese protocolo a la comunidad?

"Señor intendente: tenga la certeza que será respaldado en sus decisiones, acompañado en ésta situación, por la que todos estamos atravesando, siempre y cuando se actúe con responsabilidad y respeto hacia todos los vecinos, informando siempre la verdad", finalizaron desde el espacio.