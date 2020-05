Dieron a conocer los horarios de actividades no esenciales, oficios y profesiones

Desde la Municipalidad de Leandro N. Alem dieron a conocer el nuevo horario general para actividades esenciales y circulación a partir de este martes 5 y será de 8 a 18, excepto las farmacias y estaciones de servicio.

Las actividades no esenciales podrán desempeñarse de lunes a viernes, de 13 a 16 y en esta categoría entran: artículos deportivos y/o camping; artículos regionales y/o rurales; artículos de limpieza; tiendas y boutiques; lanerías, retacerías, casas de tela; mercerías; perfumerías; biyuteri-accesorios; casas de cotillón, bazares, almacenes dietéticos-bionaturales; heladerías, librerías; casas de electrodomésticos; muebles; jugueterías; polirubros; pañeleras; relojerías; insumos; Rep.de Computadoras ,TV, Art.de Audio; telefónica, casas de electricidad; servicios de internet; casas de repuestos/lubricantes; agencias de autos, motos y bicicletas, lavadero de automóviles, lavadero de ropa;venta de plantas y/o flores y afines zapaterías), No están comprendidas en la presente: restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas, agencias de turismo, Conf. art. 4° inc. 3) Decreto Nacional 408/2020).

Las agencias de seguro, servicio de medicina prepaga y obra social e inmobiliarias (martilleros y corredores públicos), podrán atender de lunes a viernes, de 8 a 12 y mediante sistema de turno previo. Los oficios: de lunes a sábado, de 8 a 16 (albañiles, plomeros, electricistas, gasistas, cortadores de pasto, empleadas de casas particulares, instalaciones varias, servicios de mantenimiento básico, cerrajerías, vidrierías, y afines).

Peluquerías, barberías, cosmetologías y pedicurías de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12, únicamente con sistema de turno previo. Profesionales liberales, de lunes a viernes, únicamente en el horario de 8 a 12 y de 16 a 18, mediante sistema de turno previo. Delivery de comidas hasta las 22:30.