Natalia Quintana pide flexibilizar la cuarentena en L. N. Alem

En el marco de las medidas sanitarias tomadas por el avance de la pandemia de Covid-19 y la crisis económica que se desencadenó por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y la escasa actividad económica, la consejera general de Educación Natalia Quintana pidió "que las diferencias políticas no sean un impedimento para que el aporte de los que pensamos políticas públicas en beneficio de la gente lleguen y concreten esas mejoras, la pandemia, la cuarentena y sus efectos sanitarios están en manos de expertos; el desafío es trabajar por una salida ordenada, segmentada y controlada de la cuarentena, para que nuestros vecinos que no pueden trabajar desde hace 45 días tengan la oportunidad de hacerlo, de la manera más adecuada".

"Tenemos la enorme ventaja de no poseer casos positivos de Covid-19, los controles en los accesos son buenos, hay vecinos con inquietudes por lo público que hacen propuestas, ahora falta la voluntad política del Ejecutivo municipal para escuchar otras voces, es abriéndose a los diferentes pensamientos cuando se llegan a conclusiones más amplias. Me puse a disposición desde la primera semana de cuarentena,del intendente municipal Carlos Ferraris y de la presidente del Concejo Deliberante, María Rosa Cirella, para aportar desde el lugar que me toca", aseguró Natalia Quintana.

Es tiempo de propuestas

"Ayudar a comerciantes y prestadores de servicios para adaptarse al comercio digital está al alcance de todos con una aplicación del gobierno de la provincia de Buenos Aires, propiciar la compra local, generar registros de actividades y vendedores de todos los rubros para focalizar políticas de impacto y universalizar derechos y obligaciones, trabajar alternativas laborales para actividades que se verán afectadas un tiempo más prolongado del que se pensó originariamente (turismo, entretenimientos, catering, restaurant)", señaló Natalia Quintana y agregó que "está completamente saldada la falsa dicotomía del comienzo de la cuarentena que contraponía, salud versus economía, sabemos que ambas se complementan, por eso ahora hay que trabajar para sacar a flote las actividades postergadas por la cuarentena y las de siempre por el subdesarrollo, es tiempo de abrir cabezas, escucharse, aportar ideas, ser capaces de entender que las buenas ideas y la innovación pueden provenir de otros pensamientos".

"La crisis deja siempre enseñanzas, mientras la estamos transitando se hace muy visible que es urgente trabajar con las familias mas vulnerables en la autosustentabilidad alimentaria, estamos en un territorio donde es absolutamente factible, es momento de empezar a trabajar en eso y el trabajo social es la herramienta, pueblo por pueblo, barrio por barrio, familia por familia. No elegimos este tiempo, está en nosotros aprender, unirnos, capacitarnos y ganar la batalla del coronavirus y del subdesarrollo", cerró.