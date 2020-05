El gobierno del Distrito dio a conocer el protocolo de actividades permitidas

La Municipalidad de Leandro N. Alem hizo saber que el ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la provincia de Bs. As., en el marco del expediente EX-2020-07946863-GDEBA y mediante nota Nro. NO-2020-08142668, autorizó al Ejecutivo Municipal para habilitar el desarrollo de las actividades y servicios correspondientes a la Decisión Administrativa N° 524/2020 del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

Asimismo, aquellos que estén ejerciendo estas actividades o quienes deseen sumarse deberán consultar el protocolo sanitario y de funcionamiento.

Recordaron que a la fecha las actividades autorizadas legalmente a funcionar son:

1. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos.

2. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la logística. En ningún caso los comercios mencionados podrán abrir sus puertas al público.

3. Atención médica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo.

4. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo.

5. Ópticas, con sistema de turno previo.

6. Establecimientos municipales para la atención de personas víctimas de violencia de género.

Señalaron que las demás actividades no comprendidas en la presente permanecen en trámite de autorización por parte del Gobierno Provincial.