Nuevas medidas preventivas para locales comerciales, fábricas y bancos

Las entidades bancarias atenderán a jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales este sábado 4 y domingo 5 de abril.

La dirección municipal de Salud del distrito de Leandro N. Alem montó ayer un operativo de asistencia para las personas que asistieron a los bancos y se encontraban en la fila de ingreso. Para ello se dispuso un gazebo con personal de enfermería, para asistir a las personas en caso de ser necesario.

Nuevas medidas

El Gobierno Nacional dictó ayer nuevas medidas que modifican lo que dispusieron los municipios recientemente, las que se aplican al distrito de Vedia y el municipio las dio a conocer.

Ante la situación cambiante por la propia dinámica epidemiológica, el Estado Nacional dictó nuevas resoluciones (446/20 y 450/20), que unifican los permisos y autorizaciones, lo que invalida lo dispuesto por todos los municipios del país hasta el momento.

A partir de ahora solo será válido circular en la vía pública con el "Certificado Único para Circular Covid-19" el que deberán tramitar por vía web oficial de Presidencia de la Nación, incluso las personas afectadas a rubros y actividades esenciales.

Por otra parte, el Gobierno también amplía la nómina de actividades esenciales, incluyendo nuevos sectores de la economía, quienes podrán circular siempre que posean dicho certificado autorizado.

Por tal motivo, los comercios que no son considerados esenciales por esa normativa, no podrán acceder al certificado.

De este modo, el municipio de Leandro N. Alem comunica que acatando las nuevas medidas del Gobierno Nacional ha quedado virtualmente derogada la autorización restringida de que los comercios denominados "no esenciales" de nuestro distrito puedan abrir los días 4, 9 y 10 de abril del corriente.

Por último se hace saber que la nómina de las nuevas actividades que se asimilan a esenciales del art. 6 del DNU 297/20 según la última Resolución Nacional son:

1. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones.

2. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera.

3. Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola.

4. Actividades vinculadas con el comercio exterior: exportaciones de productos ya elaborados e importaciones esenciales para el funcionamiento de la economía.

5. Exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible nuclear.

6. Servicios esenciales de mantenimiento y fumigación.

7. Mutuales y cooperativas de crédito, mediante guardias mínimas de atención, al solo efecto de garantizar el funcionamiento del sistema de créditos y/o de pagos.

8. Inscripción, identificación y documentación de personas.

Las personas alcanzadas por esta decisión administrativa también deberán tramitar el "Certificado Único Habilitante para Circulación - Covid-19".

Las fuerzas de seguridad coordinarán las metodologías de control ante esta nueva reglamentación dentro del Distrito.

En el Distrito

En consonancia con los demás municipios de la Región, en el distrito de Leandro N. Alem se establecen nuevas medidas preventivas para comercios:

- Hasta el día 13 de abril se encuentra terminantemente prohibida la atención al público de los locales comerciales que no encuadren como esenciales.

- Los demás locales comerciales de rubros no esenciales, como excepción, podrán únicamente abrir al público los días sábado 4, jueves 9 y viernes 10 de abril de 2020. Instando a estos a la implementación del servicio de reparto a domicilio.

- El horario de cierre tope continuará siendo hasta las 19 hs. para todos los rubros, a excepción de farmacias y estaciones de servicio, debiendo cumplirse estrictamente la distancia mínima de 2 metros, ingreso de 1 persona por vez y el empleo de alcohol en gel y demás medidas de higiene personal.

- Esta medida no incluye a los locales gastronómicos, quienes solo pueden brindar servicio de "delivery" hasta las 0:30hs.

- Continúan rotundamente prohibidas las reuniones sociales y demás actividades comerciales vinculadas a eventos, boliches, cumpleaños, etc.

- Se intensificarán los controles policiales a comercios para que cumplan con lo dispuesto y se aplicarán severas sanciones en caso de infracciones (multas o clausura).

- Además se analiza extender la exención de tasas de seguridad e higiene como medida de apoyo a los comercios locales afectados. El municipio recuerda que esa exención se aplicó durante los meses de enero, febrero y marzo.

- Apelan a la responsabilidad de los vecinos para que solo concurran a los locales comerciales lo mínimo indispensable para aprovisionarse durante la cuarentena.

- Señala que de cada uno depende tomar conciencia de la importancia que tiene quedarte en casa el mayor tiempo posible.