Natalia Quintana sobre el crimen en Villa Gesell: "Hace años vemos incrementarse la violencia entre los jóvenes"

La muerte de Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años que fue asesinado en la puerta de un boliche en Villa Gesell por un grupo de jóvenes, conmocionó al país. La Consejera General de Educación de la Provincia de Buenos Aires, que es Licenciada en Trabajo Social, opinó al respecto y sostuvo: "la violencia pareciera ser la carta de presentación que da prestigio;Fernando un chico como mucho de los nuestros que una noche fue a bailar, muere de manera salvaje y brutal, de manera absurda, de manera injusta, pero no de manera original, no de modo excepcional, tal vez lo excepcional de la situación es la muerte, porque como dijo alguien alguna vez, morir no es tan fácil".

Luego, la vediense agregó: "Este hecho nos interpela a los adultos, a los padres, a toda la sociedad, porque en esta oportunidad Fernando murió, pero…cuantos Fernandos son protagonistas a diarios de golpizas en manos de otro grupo de chicos o chicas?, cuantas filmaciones conocemos de peleas durante la noche, o a la salida de las escuelas?, cuantas veces escuchamos relatos de las madres preocupadas por agresiones a sus hijos, no solo de manera física, sino también en ámbitos virtuales?", sostuvo.

Luego, trasladó la problemática a lo que sucede en Vedia: "Desde hace años vemos incrementarse este tipo de manifestaciones violentas entre los jóvenes, como la noche se ha convertido en una trampa, que cada vez los atrapa de más pequeños, en nuestra pequeña localidad, lejos de ser una ciudad turística como Villa Gesell, observamos como niños jóvenes (12,13,14,15 años) ingresan a los boliches, no hay control en la venta de alcohol, nadie interviene en las peleas que allí se producen, y cuantas veces, estas peleas que comienzan en el ámbito de una noche poco cuidada, se traslada a peleas en el ámbito escolar. ¿Cómo sobrevivir a los 14 años, a una noche llena de exceso si no sos parte de ellos? Y cómo pedimos cordura, valores, conciencia y humanidad a los 20 años si fuimos sobrevivientes en esa jungla?".

Al respecto de cómo asumir las responsabilidades ante este tipo de hechos, sostuvo: "Siempre que hay niños y jóvenes que por edad no tienen responsabilidades legales, pero hay adultos que si la tienen, en primer lugar, las familias, la responsabilidad familiar en la crianza de los hijos, velar por sus cuidados y seguridad, aunque sea más trabajoso, antipático, implique tiempo y aunque tenga 14 años, tema que muchas veces ya ni se discute y creo que hay que volver a poner en agenda para la reconstrucción de una sociedad más sana. El Estado, los controles de venta de alcohol, el ingreso de menores de edad en los boliches, la venta y consumo de drogas, el control de alcoholemia para evitar accidentes, todo esto junto y al mismo tiempo se son Planes Integrales de Protección Nocturna.

"Los organismos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en las intervenciones tempranas, tan necesarias para evitar males mayores que no solo afectan a estos, sino que afectan a todos. Quizás haya una nueva oportunidad para que estos temas formen parte de una agenda que nos interese a todos, quizás la vida sana y la no violencia estén sobre los interese de unos pocos", cerró.