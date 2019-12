La Municipalidad de Alem entregará un bono de $7 mil a sus empleados

El municipio de Leandro N. Alem entregará un bono de fin de año en el mes de diciembre de $7.000 a los trabajadores, tanto empleados municipales, como de cooperativas que prestan servicio al municipio.

“Haremos entrega de un bono de fin de año, como lo hacemos cada año, pese a que este año tuvo una particularidad. Todos los años tenemos una paritaria, un aumento salarial, que generalmente se hace en tres tramos, la cual la cumplimos al pie de la letra.", sostuvo el intendente Conochiarro.

Además, existió la entrega de un bono en el mes de agosto de $5.000 para los empleados municipales y para las cooperativas, como un gesto al acompañamiento que hacen en tareas municipales, y a sabiendas de que también son trabajadores y tienen las mismas necesidades, las mismas dificultades para llegar a fin de mes. Eso podría haber sido causal de decir “si lo dimos hace poco, a fin de año ya está dado”, pero la verdad es que no es así, es por eso que tomamos la decisión, junto con Carlos Ferraris, de asignar un bono de fin de año de $7.000 a cada empleado municipal y, nuevamente a cada integrante de las cooperativas que trabajan para el municipio, que probablemente lo hagamos en dos desembolsos, uno de $4.000 en el mes de diciembre, y otro de $3.000 en enero”, afirmó el aún intendente municipal.

Con respecto a la decisión tomada conjuntamente con el intendente electo, Carlos Ferraris, dejó en claro que “no estamos comprometiendo la gestión del intendente entrante, porque Carlos Ferraris es la continuidad de una gestión y tiene la misma mirada en ese sentido, pero además está el dinero, no tiene que salir a buscarlo el intendente electo, el Municipio está totalmente saneado, sin ninguna deuda y con reservas”.

También se refirió a la importancia y el impacto que tiene el bono en los trabajadores, teniendo en cuenta la situación económica en la que se encuentra sumergido el país hoy en día, es por eso que Conocchiari dejó en claro que “me parece muy importante, no sólo por la entrega del monto de $7.000, sino por el hecho que estamos viviendo épocas muy difíciles, algo que la gente no ignora. También sabemos que con esto no le resolvemos la vida a la gente, es un paliativo, pero es todo caso intenta que puedan transitar un fin de año un poco más oxigenado, que garantice el plato de comida de la cena de fin de año, o el mínimo festejo que se pueda hacer, a eso apunta este bono de fin de año”.