Importantes compras al contado, de equipos de salud de última generación

El intendente municipal de Leandro N. Alem, Alberto Conocchiari, acompañado por la directora del Hospital Municipal de Vedia, doctora Mariana Gagliano y el concejal Carlos Ferraris, hizo saber que se compraron importantes equipos con tecnología de última generación para el nosocomio, que significaron una inversión cercana a los 20 millones de pesos, que no deja deuda ya que la compra fue al contado.

Entre los equipos adquiridos se destaca el Tomógrafo Computado Multislice, un ecógrafo doppler color y un sistema de radiografía computarizada.

El anuncio se llevó a cabo ayer, en instalaciones del Hospital Municipal, ante un importante marco de gente de prensa, integrantes de la cooperadora del Hospital y público en general.

Al respecto, el intendente Conocchiari manifestó: “en lo comunitario, aprendamos a valorar las cosas en su justa medida, a tener memoria, a comparar sanamente cuando tengamos que tomar decisiones, sin fanatismos, objetivamente, dando el valor, la entidad y el lugar que merecen. Porque si no pasa que solo valoramos cuando las cosas no se tienen”.

Señaló que al margen de esta importante inversión, el Municipio no deja de lado la atención social urgente, por lo cual están trabajando en un paquete de medidas sociales, de impacto directo en lo alimentario.

“No me perdonaría como gestor del gobierno local, que en este distrito haya chicos que les falte leche y comida”, dijo.

Explicó que a propuesta del Ejecutivo Municipal y del bloque (Unidad Ciudadana) se había aprobado la emergencia social, comercial, laboral y alimentaria, a pesar del no acompañamiento de otras fuerzas políticas.

“Hoy tenemos el doble desafío, por un lado afrontar la coyuntura social dura, que nos importa sobremanera, nos duele; por otro lado destacar en el itinerario salud que hizo este Municipio. Desde hace 16 años, en el 2003, cuando se abrió el Hospital, el sistema de salud (en la ciudad cabecera del Distrito y en sus localidades) no ha parado de crecer teniendo en los pueblos unidades sanitarias con guardia activa, rayos, especialidades, ambulancias. Y en el Hospital hay a disposición cuatro ambulancias, dos unidades de traslado, dos 0k compradas al contado”, detalló.

Prioridades

El jefe comunal sostuvo: “Hay una vocación manifiesta de darle una prioridad absoluta y poner todo el énfasis en lo que es la atención de salud, con hechos concretos, con inversiones. Para poder lograrlo, a la idea hay que convertirla en proyecto, y el proyecto en realidad. Para eso hay que tener voluntad y recursos, y para que estén los recursos tiene que haber un modelo de administración determinada”.

“Queremos compartir con ustedes una serie de adquisiciones muy importante que tiene que ver con la atención directa de los pacientes”, dijo Conocchiari, antes de detallar la inversión en equipos de salud realizada recientemente.

Respecto al Sistema de Digitatización de todo lo que es el servicio de rayos y mamografías, por un valor de casi 50 mil dólares, dijo que significaba ventajas para el paciente porque implicaba una menor radiación, mejor definición, sin placas ni revelados, cuyos resultados acceden los médicos en sus computadoras, sus teléfonos, sus consultorios o en su casa.

“La imagen va a estar disponible en ocho computadoras a la vez y el médico puede diagnosticar sobre este estudio a distancia”, apuntó.

Señaló también que se había comprado un equipo de rayos nuevo que tenía un valor cercano a los 37 mil dólares, con mesa acondicionada para un mejor acceso del paciente con dificultades.

“Se adquirió un ecógrafo nuevo, ecodoppler color, de diagnóstico por ultrasonido, de alta sensibilidad, calidad de imagen premiun, marca Cannon (empresa que se hizo cargo de Toshiba en Argentina) para ginecología, urología, obstetricia, etc., cuyo costo supera los 35 mil dólares”, dijo.

Aclaró que este ecógrafo necesitaba de una licencia adicional, que significó un costo extra de 4 mil dólares adicionales.

Como broche de oro, el intendente Conocchiari se refirió a la compra de Tomógrafo de última generación para el distrito de Alem.

“No conozco municipio de esta escala que haga este tipo de inversiones, al contado, sin un peso de deuda, ni leasing, ni nada. Sabemos que en Pinto hay uno, que le cedió el gobierno nacional, obviamente en la gestión anterior, ahora no hay Ministerio de la Salud, no van a mandar tomógrafo a nadie….”, acotó.

Sobre el aparato, dijo que el tomógrafo de última generación es de la mejor marca, Toshiba, que ya se compró y llegará pronto al país, aunque llevará tres meses hasta que esté instalado. El valor de este equipo sería superior a 200 mil dólares, según lo afirmado por el jefe comunal.

Destacó que en el hospital se hace un promedio de 17 tomografías mensuales de pacientes internados, más los ambulatorios.

“Estamos superando los 20 millones de pesos de compra al contado de equipamiento”.

Propuesta

Vale destacar que un grupo de vecinos presentes en la conferencia de prensa, propuso que el Hospital Municipal de la localidad de Vedia, pase a llamarse Alberto Conocchiari, planteo que fue agradecido profundamente por el jefe comunal pero señaló que no correspondería.

“Esto es patrimonio de la comunidad, yo lo que hago es cumplir con la obligación de devolver lo mejor que pueda, el voto de confianza que me colocó en este lugar”, afirmó.