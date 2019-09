Kicillof en Vedia: "Se hicieron muchas promesas y no hubo intención de cumplirlas"

El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, visitó distritos de la zona, entre ellos, la ciudad de Vedia. Allí fue recibido por el intendente local, Alberto Conocchiari, y juntos encabezaron una conferencia de prensa.

"Te recibimos con los brazos y el corazón abierto, hemos vivido años de una Argentina distinta, donde se cuidaba a la gente, se ampliaban derechos, después vino esta pesadilla, en la que estamos viviendo, se está gobernando de espalda al pueblo", dijo Conocchiari y agregó que "ahora aparece este soplo de esperanza para los que creemos en el modelo de Néstor y Cristina, para salir de este momento tan duro y volver a honrar la política, ponerla al servicio de la gente y no de las grandes corporaciones; vos nos despertás la esperanza desde lo ideológico, político y lo humano, tenés la esperanza que esperábamos recuperar".

Por su parte, Kicillof dijo que "hemos vivido una etapa que a todos los argentinos nos exige una reflexión, mucha gente votó a Macri y Vidal porque hubo una batería inmensa de promesas que, cuatro años después, podemos decir que no se han cumplido y no hubo intención de cumplirlas, ahí está el principal problema". En tanto, aseguró que "no hay empleo, no hay trabajo, a los empresarios no les va bien, los jubilados perdieron una tajada importante de su jubilación y eso genera muchos problemas; yo estoy muy contento de haber tenido la posibilidad de conocer el frigorífico municipal de L. N. Alem porque, en medio de tanta crisis, se han hecho esfuerzos para terminar obras y generar trabajo. Esto le cambia la vida al pueblo".