Natalia Quintana: "Ferraris debería controlar lo que hace Conocchiari con el dinero público"

La candidata a intendente de Leandro N. Alem, Natalia Quintana, se refirió a los resultados de las PASO, que tuvieron lugar el último 11 de agosto, y cuestionó la actitudad del intendente local, Alberto Conocchiari, de delegar al concejal y candidato a jefe comunal, Carlos Ferraris, la entrega de subsidios a distintas instituciones.

"Las PASO reflejaron un revés al gobierno nacional y provincial, el pueblo se expresó en las urnas y ahora hay que esperar la elección de octubre, que será la definitiva y la verdadera; eso no quita que haya una sincera preocupación en muchos sectores, porque la convivencia democrática y el avance sobre las instituciones de la República son una tentación latente en muchos dirigentes de peso del Frente de Todos que postula a Alberto Fernández y Cristina Kirchner", dijo Quintana y agregó que "viendo lo que pasa a nivel nacional y provincial, y trayéndolo a nuestro territorio, me pregunto ¿De qué hablamos cuando hablamos de República? La división de poderes está delimitada de la siguiente manera: el Poder Ejecutivo lo ejerce el intendente y el Poder Legislativo lo ejerce el Concejo Deliberante, que dicta ordenanzas y controla lo que hace el Ejecutivo, ¿Cómo defendemos la República en nuestro pueblo? El uso y abuso de los bienes del Estado en beneficio del oficialismo es una constante en nuestro distrito, al extremo que se ha hecho una fiesta de entrega de subsidios, durante los últimos meses, donde el intendente Conocchiari delega la entrega en el concejal Ferraris, haciendo una ruptura total de la división de poderes. Ferraris, concejal él, debería controlar lo que hace el Intendente con el dinero público y sin embargo burlando la división de poderes entrega ese dinero, que es de todos como si fuera parte del Poder Ejecutivo municipal".

"No conformes con semejante muestra de aparato político al servicio del candidato oficialista, siempre con dinero de los contribuyentes, han roto la veda política haciendo entrega de esos subsidios durante el período en el que no se puede hacer actos proselitistas. Todo esto sin contar que cuando

se dice, y se repite hasta el hartazgo que las cosas se hacen con fondos propios, como cuando se promocionan obras, se trata de dinero del Estado, algunos de las arcas municipales y muchos otros, la gran mayoría, son fondos bajados por la provincia de Buenos Aires, que ha cumplido sobradamente durante los últimos tres años y medio", dijo Natalia Quintana y agregó que "un pequeño ejemplo son los de 10 millones de pesos que recibió el municipio por el fondo del conurbano en el año 2018, o los 1,8 millones que por fondo de seguridad sirvieron para hacer el Hogar refugio para víctimas de violencia de género, que todavía no hay criterio suficiente para alojar a alguien que está viviendo esa situación. O los 4,5 millones que llegaron para la Unidad de Terapia intensiva del Hospital, y otra millonada para las luces LED, cordón cuneta, duchas del Hogar de Ancianos, etc, etc, etc. Mientras tanto no paran de

agrandar la grieta criticando a la mejor gobernadora que ha tenido la provincia de Buenos Aires en 30 años, María Eugenia Vidal".

Por otro lado, Quintana dijo que "Vidal, por defender la República, no discriminó a ningún municipio, hizo las cosas como corresponde, visitó dos veces nuestro distrito, a pesar de la hostilidad recibida, y no escatimó ningún esfuerzo para terminar con el odio que le profesaron, también he sido descalificada y atacada personalmente durante los últimos tres años, eso no me baja un centímetro la responsabilidad asumida y sigo tendiéndole la mano a todos los vecinos, porque deseo un distrito donde el respeto, el desarrollo y la sensibilidad verdadera esté por sobre las ambiciones personales, eso también es defender la república".