La residencia estudiantil de Alem en Junín ya tiene su escritura

En la jornada del lunes 10 de junio se consolidó la compra del edificio donde funcionará la nueva Residencia Estudiantil del distrito de Leandro N. Alem en Junín. A través de la firma de la escritura y la cancelación del total de su valor, el inmueble pasó a ser propiedad exclusiva de la Municipalidad. Ante la presencia de una escribana y de un importante número de funcionarios e integrantes de la gestión municipal, el ex propietario del inmueble, Eduardo Sabus, acompañado por la abogada Florencia Rosas firmó, junto al intendente de Leandro N. Alem, Alberto Conocchiari, el traspaso formal del imponente edificio.

Al respecto, Conocchiari manifestó que “es un gran día, un día memorable; uno no quiere hablar de 'día histórico', porque da la impresión de que se magnifican las cosas, pero lo es; hemos firmado la escritura de compra-venta y hemos terminado de cancelar el pago, como lo hicimos siempre, al contado, sin crédito, de este valioso edificio que tiene cinco plantas y puede llegar a tener una más". Por otro lado, el intendente aseguró que "ha sido un paso significativo, una iniciativa que no tiene antecedentes, ni propios ajenos, es decir, ni de este municipio de de otros; esto supera la posibilidad de alquilar una casa, se trata de un edificio de varias plantas que hay que terminar de modernizar, pero planta baja, primer piso y segundo piso van a quedar pronto remodelados a nuevos, de manera casi lujosa".

"Como hemos dicho, viene a cubrir una expectativa importantísima y, en tiempos difíciles como los que corren, puede significar lisa y llanamente la diferencia entre poder estudiar y no estudiar. Entonces, cómo no va a ser un día de alegría saber que estamos afianzando oportunidades, afianzando derechos", dijo Alberto Conocchiari y añadió que "se habla bien de la educación, tenemos los referentes locales, provinciales, que hablan bien de la educación, pero sabemos bien que se está desinvirtiendo, que los presupuestos educativos provincial y nacional se achican, se está dejando de lado la educación, por eso hay lugares en que las escuelas vuelan en pedazos por falta de mantenimiento, como ha ocurrido en Moreno; es una caradurez decir cosas buenas de la educación cuando no se está trabajando o no se está tomando en serio".