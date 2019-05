Conocchiari: "Natalia Quintana solo aportó unos rollitos de cinta adhesiva"

El intendente de Leandro N. Alem, Alberto Conocchiari, visitó una escuela rural del distrito para entregar material deportivo. Allí, una vez más, arremetió contra Cambiemos: criticó la gestión de María Eugenia Vidal en materia de educación y se refirió a la referente local opositora para las próximas elecciones, Natalia Quintana, actual Consejera General de educación bonaerense.

“No hay razón para que un docente, al cual no se le cumplió con lo prometido por las autoridades provinciales, al que se lo persigue, se le hace un sumario si acata un paro o participa de un acto de otra expresión política que no sea el oficialismo provincial, y vive permanentemente presionado, tenga que desembolsar recursos de su bolsillo porque los colegios no están asistidos”, señaló Conocchiari.

Por otro lado, el jefe comunal insistió con que “no deja de llamar la atención la desidia provincial” al asegurar que “existen funcionarios provinciales, justamente de esa cartera educativa, como la precandidata a intendenta Natalia Quintana, que es consejera general de Educación bonaerense y que solamente haya podido aportar al distrito unos rollitos de cinta adhesiva y algún otro elemento menor, casi innecesario”.