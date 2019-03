Quintana y Cernik participaron de la reunión provincial de Cambiemos

En la ciudad de San Miguel del Monte este sábado participaron del Foro del Cambio que presidió la gobernadora María Eugenia Vidal y que tuvo la presencia de ministros provinciales, como así también representantes de toda la provincia, con una concurrencia de 600 dirigentes, en su mayoría de distritos no gobernados por Cambiemos a nivel municipal.

Los ministros de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro y de provincia Gabriel Sanchez Zinny, detallaron los logros del área, en especial los avances en las pruebas Aprender 2018 con respecto a las del 2016: "aquella vez medimos el nivel de los chicos en lengua y matemática y por primera vez dijimos la verdad de como estábamos, y hoy podemos decir que el 85 % de los alumnos de primaria, están aptos para lengua, siempre poniendo el ojo en las escuelas de los barrios mas vulnerables", Finocchiaro, al tiempo que Sánchez Zinny agregó que: "específicamente en la provincia de Buenos Aires, también cambió el paradigma, la política educativa no sólo está basada en la inclusión, sino también en el aprendizaje, por eso crecimos 5,8% de alumnos en el nivel inicial, bajamos un 2,2% la sobreedad en primaria, capacitamos a 200.000 docentes, tenemos 2000 escuelas faro de los barrios mas vulnerables para mejorar la educación de esos chicos, y ya tenemos resultados con un 8,5% de avances en Lengua".

Por su parte, Vidal dijo que “hay que dar la cara sin negar nada, hay que reconocer que pensábamos tener respuesta para muchos temas, el presidente está haciendo lo mejor, el mundo nos dice que este es el camino. Es difícil y duro para los argentinos, pero es el único posible. Es un camino difícil, porque nos mintieron mucho tiempo”. Por otro lado apuntó que "se terminó un ciclo en la Argentina, el de la puesta en escena, la cadena nacional, el de promesas incumplidas sin ningún costo, empecé a recorrer la provincia cuando no me conocía nadie, tocaba timbre y la gente abría con temor, pero nunca me di por vencida, ese es el desafío que tienen ustedes y el esfuerzo que les pido. Si me preguntaban en el 2015 si íbamos a estar acá, nunca lo hubiera imaginado, y estamos todos juntos acá defendiendo este cambio profundo”.

Natalia Quintana expresó que “los cambios profundos son difíciles, no son mágicos, las dificultades económicas opacan otros logros muy importantes, sabemos que es difícil pero no elegimos atajos, la lucha contra el narcotráfico es sin retroceder un milímetro, bajar la deserción escolar es una meta que estamos logrando, ahora los chicos aprenden, hay obras en todos los municipios, el Estado en tu Barrio llega a los lugares donde antes sólo llegaban los punteros. Por eso no nos quedamos sólo con una parte de la historia, el desafío es seguir cambiando con las dificultades que se van sorteando o volver al pasado de los que no quieren que los corruptos y los narcotraficantes devuelvan lo robado".