Pusieron en marcha el programa “Pueblos limpios, municipio protegido”

El Municipio puso en marcha el programa Pueblos limpios…municipio protegido.

Ciro Pagani, director de Comercio y Bromatología, al respecto expresó: “Afortunadamente el Distrito de Leandro N. Alem no se encuentra en un lugar frecuente de presentación de estos roedores, son distintos a los que comúnmente vemos, ya que las características son diferentes: este roedor tiene entre 5 y 8 centímetros de largo del cuerpo y su cola triplica su tamaño”.

“El hantavirus se transmite cuando uno de estos roedores está infectado, que es un bajo porcentaje, a través de todos sus fluidos, orina, heces y todo lo que esté contaminado por contacto directo e indirecto”.

Mariana Gagliano, directora del Hospital Municipal de Vedia, manifestó: “Todos los médicos que participamos en el área estamos preparados para casos que fueran sospechosos. Epidemiológicamente sabemos cuales son los síntomas, cómo debemos movernos y cuál es la información que tenemos que tener para poder manejar los casos. Se recomienda a la gente asistir al centro de salud más cercano”.

Se hace necesario mantener limpio el frente de las casas, terrenos y veredas.

Los terrenos baldíos son focos puntuales de reproducción de insectos, roedores, reptiles, anfibios, etc. Manteniendo los lugares limpios se minimiza un foco puntual de una posible contaminación o de enfermedad hacia los vecinos.

Aquellos propietarios que no cumplan con la intimación, serán sancionados.

La denuncia se hace en Rivadavia 240, Juzgado de Faltas, Municipalidad de Leandro N. Alem.