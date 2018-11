La OMIC Alem denuncia que Camuzzi corta el gas sin previo aviso

Desde la OMIC de Leandro N. Alem informaron que reciben cada vez más reclamos contra Camuzzi Gas Pampeana por el corte de gas sin previo aviso. "En la mayoría de los casos, los cortes fueron intempestivos y sin intimación de pago previa, por lo que sorprendió a las familias afectadas", informaron.

"Un vecino de Vedia señaló que en su caso, ocurrido en septiembre, suponían que no tenían deuda, porque pagan a través del home banking y no les figuraba ninguna factura pendiente. Una noche tras llegar de trabajar se encontraron todos los calefactores apagados", contaron desde la OMIC. Por su parte, desde el organismo compartieron el relato del hombre que contó que "inmediatamente me fui a la oficina de Camuzzi, mientras mi esposa llamaba al número de reclamos. En la oficina me dijeron que habían quedado dos medias facturas pendientes de pago del año pasado. Me dijeron que por ahí era un problema con el home banking, pero yo les advertí que nunca recibimos una intimación de pago ni el aviso de deuda. Realizamos el reclamo en la OMIC e inmediatamente nos reconectaron el servicio”.