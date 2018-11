Graciela Gette es la nueva presidente del Comité Radical

Se realizó el recambio de autoridades en el comité radical, que será conducido por la actual consejera Escolar Graciela Gette, secundada por Alejandro Acton en la vicepresidencia. El acto tuvo como condimento especial la conmemoración de los 35 años ininterrumpidos en democracia, con un video alusivo, y el recordatorio a diversas figuras del radicalismo local. Fueron recordado también dirigentes fallecidos en el período que se terminó, María del Carmen Batisteza, Alejandro Monasterio, Mary Carballo, Roberto Vesgas y Jesús Mauriño.

Entre los homenajeados estuvieron el ex intendente Marcelo Rossi, el miembro de la Junta Electoral José Reggio, la ex consejera Escolar del año 1983, Ana Marcantonio de Tamburelli, la conocida Chicha, y el arquitecto Oscar Convers, colaborador desinteresado en las tareas de mantenimiento del Comité.

Se despidió José Luis Pérez de la presidencia, quien agradeció a quienes trabajaron con él estos dos años, como así también a los afiliados y simpatizantes, de quienes dijo: “atendí todas las veces que fue requerido, fuimos un comité de puertas abiertas”. Resaltó entre los logros del comité las mejoras edilicias tanto en la casa central como en el subcomité de Alberdi, y puso de manifiesto que se siente muy complacido por el reconocimiento a nivel regional que ha tenido el comité y la dirigencia, "por haber participado en todas las actividades que se nos ha invitado".

Además, Pérez puso especial énfasis en los cargos partidarios y ejecutivos a los que accedió el radicalismo local, “tenemos un Convencional Nacional del partido , mi amigo Dardo Bengoechea. Golpeamos las puertas que hicieron falta hace dos años, y logramos este cargo partidario para nuestro distrito, personificado en Dardo, un correligionario de lucha de horas difíciles.” Mientras que resaltó también como un logro personal pero a su vez colectivo del comité local, el importante cargo en educación que tiene la licenciada Natalia Quintana, como consejera general de Educación. “Natalia accedió a un cuerpo colegiado elegido por unanimidad en la Cámara de Diputados de la provincia, que integran solo diez personas en la provincia y cumplen el rol de asesorar al ministro que administra el presupuesto y la cartera más importante de la provincia. Cargo al que accedió por pedido expreso de nuestro vicegobernador Daniel Salvador y el propio ministro Sanchez Zinny que no pertenece a nuestro partido.” Para finalizar dijo “No tengo dudas que vamos a ser gobierno en el 2019, Graciela Gette recibís un comité en la oposición y lo entregas de acá dos años siendo gobierno".

Luego de la presentación de la lista completa, hizo uso de la palabra la presidenta entrante. Que será secundada por el concejal Alejandro Acton, y en los cargos mas importantes, Marisa Morando, Estela Gonzalez, Mauro Haberkorn, Andrea Zambrini, Martín Gomez, Gerardo Delfino y Martín Gómez.

A su turno, la presidenta entrante Graciela Gette, expresó “vamos a trabajar para seguir fortaleciendo al radicalismo pero fundamentalmente para fortalecer a Cambiemos, porque esa no es una simple marca electoral, es el producto de una necesidad política que no empezó en el 2015 para terminar en el 2019, es un proceso político que debe afianzarse porque los peligros del 2015 siguen intactos, y los golpistas no están en los cuarteles como en los años 80. Es tarea nuestra ser parte de este proceso con madurez y con una participación activa aportando cuadros político capaces de mejorar los gobiernos de Macri y de Vidal, somos capaces y lo estamos demostrando desde este humilde comité de Leandro N. Alem.”

En otro tramo, la docente alemnense resaltó “nuestro objetivo es el gobierno municipal en 2019 para Cambiemos, y no tengo dudas que lo vamos a lograr. Cuando el cambio llega no se lo puede parar, en eso estamos y para eso vamos a trabajar con el gran equipo que me acompaña y que forma parte del equipo mas grande que es Cambiemos.” En todo momento hizo hincapié en la necesidad de fortalecer Cambiemos y el radicalismo, pero se animó también a decir que el próximo intendente saldrá de las filas del radicalismo y que será un o una militante del espacio, cuando afirmó tenemos que ser capaces de afianzar lo nuestro, fortalecer a nuestra dirigencia,”tenernos confianza, confiar en lo nuestro, porque nos capacitamos permanentemente para ser gobierno, y es desde la política que pueden cambiar las cosas, porque la política está viva, y acá lo vemos hoy y todos los días, no es cierto que tiene que salvarnos un ser superior.”