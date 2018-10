La OMIC advierte por estafas en créditos adquiridos por Internet

Desde la OMIC de Leandro N. Alem aseguraron que "las quejas en los últimos meses han aumentado considerablemente respecto de los créditos por Internet o vía telefónica". También indicaron que los perjudicados son, en su mayoría, empleados municipales, docentes y jubilados, y difundieron recomendaciones para evitar inconvenientes.

"En el último tiempo, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) advirtió un aumento considerable de denuncias por este tipo de servicios que, en su mayoría, ha afectado a empleados municipales, docentes y/o jubilados. Les ofrecen con facilidades préstamos que se concretan en menos de 48 horas, sin mayores requisitos, totalmente impersonales e informales. No se firma ningún contrato escrito, no brindan ningún tipo de información sobre los intereses aplicados, y el consumidor que necesita hacer frente a situaciones de emergencia no duda en contratarlo” afirmó la responsable de la OMIC, Dra. Sofía Girón.

“La empresa Wenance S.A. a través de diferentes nombres de fantasía como Presto Hoy, Compañía Financiera Latinoamericana o Inver Latin entre otros, está siendo sistemáticamente denunciada ante nuestra oficina por cobro de intereses exorbitantes, informe en Veraz, múltiples retiros en las cuenta a sueldo hasta llegar a extraer la totalidad de lo depositado, entre otras prácticas abusivas que realizan en perjuicios de los consumidores”, señaló Girón.

Luego, la titular de la OMIC especificó que “la mayoría que adquiere el préstamo termina devolviendo entre 3 y 4 veces más de lo otorgado y esto se debe a que lo intereses que la empresa aplica supera ampliamente el límite vigente en la Provincia de Buenos Aires, en la cual ninguna tasa de interés puede superar el límite de dos veces la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires (aproximadamente en un 40% anual). Es decir, hay un comportamiento manifiestamente abusivo por parte de WENANCE S.A. En este contexto, con completa falta de información, y aprovechándose de la necesidad de los consumidores, este tipo de empresas está dejando a familias enteras sin sustento alguno” enfatizó.

Recomendaciones brindadas por la OMIC

-Nunca entregar dinero anticipado: en general ninguna empresa de servicios financieros pide anticipos en concepto de gastos o trámites, para luego prestarles dinero.

-Información del Proveedor Financiero: antes de adquirir un préstamo asegurarse de la seriedad de la financiera, recabando cierta información tales como el nombre de la sociedad “razón social”, dirección legal/fiscal, CUIT, código de AFIP. Si estos datos no figuran en la página web, o la empresa no los quiere brindar, es una gran razón para desconfiar.

-Trayectoria: Siempre que sea posible, indagar por la reputación de la empresa por sus propios medios.

-Resguardar la privacidad de la información personal: No brindar contraseñas ni información sobre tu cuenta bancaria.

-Ante cualquier duda, el vecino puede requerir asesoramiento previo en la OMIC mediante las siguientes vías de comunicación: atención personalizada en el Anexo Municipal I de Vedia, frente a la Plaza Rivadavia. Dirección de correo electrónico: omicpartidoalem@gmail.com. Blog: omicalem.blogspot.com