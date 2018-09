Hoy continúa el Festival AcercArte en Vedia

Con gran participación del público local y de la zona el programa organizado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires fue una celebración para toda la familia en su primera jornada en Vedia.

El plato fuerte del día, como era de esperarse, empezó a las 20 con la presentación del grupo jujeño de folklore Los Tekis. La banda desplegó todo su carnavalito y repasó diferentes clásicos como “Vienes y te vas”, “Hasta el otro carnaval” y “Humahuaqueño”.

Más temprano, a las 15.45, Los LibroYasos, de una manera divertida y con humor, interpretaron la historia del libro en la Biblioteca. La propuesta juntó diferentes generaciones que rieron a carcajadas en la tarde de Vedia.

En el Cine 360, un domo especialmente equipado con la última tecnología para disfrutar en familia de cortos audiovisuales en formato 360°, se proyectaron “Viaje Salvaje a la Tierra”, “Fronteras del Universo”, “Viajeros del Universo”, “Pink Floyd – The Wall” y “Universo Cerati”.

Por su parte, en el Cine Móvil, se pudieron ver dos largometrajes: “El pájaro loco” y “Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo”.

El Centro Cultural Arturo Jauretche aplaudió de pie la obra “Aeroplanos”, con Héctor Calori y Guillermo Marcos, que comenzó a las 21:30 puntual.

Hasta ahora disfrutaron de AcercArte más de 4.415.000 personas en 113 ciudades, que hoy continuará en su última jornada con las presentaciones del grupo de hard rock, Airbag, y en teatro con “La denuncia, una comedia del arte criolla”.

Cabe destacar que las entradas para la obra se retiran el mismo día de la función desde las 15 en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. A su vez, se entregarán como máximo dos por persona. La obra es para mayores de 8 años.

A continuación, la jornada completa del sábado con actividades desde las 15:

15, CINE 360°: Viaje salvaje a la Tierra - Duración: 23’.

- CINE MÓVIL: Anida y el circo flotante (Infantiles y familiares) - Argentina, 2017, 72’. Apta para todo público.

15.45, BIBLIOTECA: Karaoke de cuentos - ¡Los libros de la biblioteca cobran vida al ser elegidos por el público y representados por Federico Howard y Marina Pomeraniec!

16, CINE 360°: Fronteras del universo - Duración: 24’.

16.30, INFANTILES: Los Tutú.

17.15, CINE 360°: Viajeros del universo - Duración: 24’.

- CINE MÓVIL: Niña Perro (Adultos) - Argentina, 2017, 75’. Apta para todo público.

17.45, BIBLIOTECA: Escenarios literarios en la novela negra: Entrevista a Juan Carrá.

18, CINE 360°: Universo Cerati - Duración: 27’.

18.45, CINE 360°: Pink Floyd - The Dark Side of the Moon - Duración: 26’.

19.15, STAND UP: Guillermo Selci.

20, MÚSICA: Airbag.

21.30, TEATRO: La denuncia, una comedia del arte criolla. Con Gastón Ricaud, Néstor Caniglia, Andrés D’Adamo y Marcelo Curotti. En el Centro Cultural Arturo Jauretche, Av. Dunckler s/n. (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 15 h en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona. Para mayores de 8 años).