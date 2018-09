Importante aporte municipal para deportistas del distrito

El intendente de Leandro N. Alem, Alberto Conocchiari, expresó la satisfacción de tener, como cada año, una delegación de jóvenes atletas que representarán al distrito en los Juegos Bonaerenses que se realizan en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

El Municipio cubre los gastos necesarios para que los jóvenes puedan vivir una experiencia única como lo es competir a nivel provincial, representando al distrito. “Es muy importante lo que sucede con la delegación que viaja a participar a los Juegos Bonaerenses, siendo un distrito más chico que el de Junín, esto no es competir con nadie, pero es poner en valor el esfuerzo y los resultados", apuntó Conocchiari y agregó "que lleguemos con esa cantidad de gente, y con una inversión muy importante, porque nosotros tenemos que poner muchísima plata, vamos a definir cifras para que la gente sepa que no es despedir el colectivo y recibirlo cuando llega, esto es una inversión grosa que tenemos que hacer desde el Municipio, porque desde Provincia no se recibe ningún aporte, son mucho ruido y pocas nueces, como siempre.”