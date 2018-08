Alberto Conocchiari: “es un despropósito que cierre la oficina de Arba en Alberdi”

El intendente de Leandro N. Alem, Alberto Conocchiari, estuvo en la oficina de ARBA ubicada en la localidad de Juan Bautista Alberdi y manifestó su preocupación de cara al inminente cierre. Cuestionó la política de ahorro y lamentó que los vecinos tengan que movilizarse a la ciudad cabecera para hacer un trámite. En este sentido, el jefe comunal dijo “estamos poniéndonos al frente del reclamo para sostener la oficina de ARBA en la localidad de Juan Bautista Alberdi, es una preocupación compartida con el delegado del pueblo, concejales y toda la comunidad porque nos parece un despropósito que levanten una dependencia de esta naturaleza, que presta servicios desde hace muchos años, que es útil para los vecinos”.

En la puerta de la fachada de la oficina, junto a Carlos Ferraris, concejal de Unidad Ciudadana; Daniel Picca, delegado del pueblo; y Miguel Olguín, coordinador del CIC de Alberdi; Conocchiari dijo que “no se entiende que el ahorro se genere a partir de recortes de este tipo en los pueblos, va en contra del espíritu de descentralización que siempre tuvimos, va en contra del esfuerzo que venimos haciendo durante años para que los pueblos crezcan, tengan independencia, mayores servicios propios y dependan cada vez menos de Vedia, la ciudad cabecera del distrito”. Al tiempo que agregó con énfasis “he luchado desde siempre por eso, hemos hecho mucho trabajo para que las localidades cuenten con sus cosas: obras, cultura, deportes, salud, seguridad, entregamos patrulleros, tratamos de cubrir todos los frentes y nos encontramos con esta noticia, prácticamente confirmada, de que Alberdi se queda sin ARBA. La pregunta que surge de inmediato es qué pasará con el Registro de las Personas, seguramente será el próximo paso del ajuste bajo el rótulo de ahorro, no lo compartimos para nada”.

Por otro lado, Conocchiari se refirió a la importancia de dejar de lado las distintas banderas políticas y unirse con el fin de defender a los vecinos. “En la política hay muchas cuestiones en las que se puede ahorrar, hay otros lugares donde está la importante cantidad de dinero, esto es insignificante para la economía pero muy útil para la localidad de Juan Bautista Alberdi” dijo Conocchiari y agregó “además, quiero aclarar que esto no es cuestión de bandera política, estamos encabezando esta lucha pero no por política, sino para defender al pueblo, por eso quiero invitar a que la gente se sume, más allá de su pensamiento político, porque se trata de defender algo del pueblo”.

El intendente hizo claras definiciones acerca del vínculo que mantienen con el gobierno provincial y dio a entender que pocos recursos llegan al distrito de Leandro N. Alem. “Alberdi va a seguir funcionando sin ARBA, pero hoy es ARBA y mañana va a ser otra oficina; ya no llega el tren a Alberdi, ese es otro reclamo que estamos llevando adelante, no puede ser que la provincia exista hasta Junín y después tengamos que arreglarnos solos, los eventos culturales acá se hacen con esfuerzos municipales”. Además, Conocchiari anticipó que “hemos tomado la decisión de ofrecer al gobierno de la Provincia cubrir los costos del empleado de la dependencia. Desde luego que no podemos municipalizar ARBA pero si hace falta pagaremos al empleado. Más no podemos hacer, no quedan excusas para que cierren la oficina”.

Por último, el intendente de Leandro N. Alem dijo que se juntarán firmas de vecinos y aseguró que “no hay intención de polemizar ni generar peleas partidarias, queremos hacer causa común de una cuestión que es absolutamente razonable y que es patrimonio de Alberdi” y agregó “son fuente de trabajo las dependencias pero fundamentalmente son un servicio: la gente va a tener que viajar a Vedia para hacer un trámite y puede ocurrir luego con el Registro de las Personas”.