Entregaron cien escrituras sociales gratis para vecinos del Distrito

En el Centro Cultural Arturo Jauretche, se realizó la entrega de 100 escrituras de manera totalmente gratuita por parte del intendente municipal Alberto Conocchiari, ante la presencia de representantes de la Escribanía General de la Provincia, organismo que certificó las escrituras. Ante la presencia de cientos de vecinos del Distrito, el jefe comunal dejó en claro que "no hace falta recalcar la importancia obvia” de este acontecimiento.

“Hay que tomarse un segundo para dimensionar el valor de las cosas. Uno puede tener una propiedad, pero mientras tanto no tenga la escritura, no termina de sentirse realmente dueño. Se consolida como dueño una vez que tiene el título de propiedad a su nombre, uno sabe que ahí hay algo importante, que lo va a trascender a uno, porque en todo caso esa propiedad, esa escritura que certifica la propiedad va a ser un patrimonio de los hijos, de los nietos, de los que nos suceden", dijo.

En clara referencia a la importancia que implica poseer un bien propio y que este sea nada más y nada menos que una vivienda, el Intendente también resaltó la importancia de la gratuidad del trámite de escrituración, “algo que no sucede en todos lados”, apuntó.

"Si hoy hubiéramos hecho un acto y dijéramos vamos a entregar cheques de $60.000 esto sería una algarabía total para una comunidad, pero estamos cumpliendo una función que representa los valores que tiene una escritura, realmente es trascendente este trabajo que venimos llevando adelante desde hace muchos años, alrededor de 15", dijo el jefe comunal.